Il miliardario più giovane al mondo, la guerra in Medioriente e la morte di Silvio Berlusconi: tutto il 2023 visto da Forbes

Dal 29 giugno 1994 erano state diramate le ricerche in campo internazionale, per arresto ai fini estradizionali. Matteo Messina Denaro a causa dell’aggravamento delle sue condizioni di salute è deceduto il 25 settembre a L’Aquila, dov’era stato trasferito dopo essere stato arrestato. Soprannominato ‘Diabolic’ e ‘U siccu’, Denaro era presente nell’elenco dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell’Interno. Inoltre, già nel 2011, era stato inserito nella lista dei 10 latitanti più ricercati al mondo di Forbes, e in una puntata della serie tv Netflix World’s Most Wanted.