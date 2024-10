Chi sono i 20 proprietari sportivi più ricchi d’America

Quando l’anno scorso il miliardario dell’istituto di credito ipotecario United Wholesale, Mortgage Mat Ishbia, ha acquistato i Phoenix Suns, i 4 miliardi di dollari messi sul tavolo per l’accordo hanno fatto registrare un nuovo record: si trattava di 1,7 miliardi di dollari in più rispetto al prezzo più alto mai pagato per una squadra Nba. Eppure Ishbia non ci ha pensato molto prima di acquisirne la proprietà. “Due diligence? È una squadra dell’Nba”, ha detto ai suoi avvocati, come ha ricordato nel podcast di Rex Chapman lo scorso ottobre. “Potete anche perdere tempo, ma noi stiamo acquistando la squadra, ed ecco la tempistica”.

Un approccio rischioso per la maggior parte delle acquisizioni, ma la storia suggerisce che Ishbia aveva pochi dubbi da sciogliere. Dal 1998, ossia dall’anno in cui Forbes ha iniziato a monitorare i valori delle squadre Nba, i franchise sono aumentati in media di circa il 2.200% e sono destinati a continuare a crescere. A giugno, l’Nba ha più che raddoppiato la cifra stabilita per i diritti tv sui media nazionali con una nuova serie di accordi che entreranno in vigore nel 2025 e che, secondo quanto riferito, hanno un valore di 76 miliardi di dollari in 11 anni.

Non è un caso quindi se, con un rendimento del genere, che peraltro può essere garantito anche da altre leghe sportive importanti (nello stesso periodo nella Nfl la crescita è stata di circa il 1.700%), è diventata quasi una costante per chi se lo può permettere la scelta di acquistare una squadra sportiva. Nell’ultima edizione di The Forbes 400, la classifica degli americani più ricchi al mondo – che verrà pubblicata a breve – sono in 54 a controllare una squadra sportiva in una lega professionistica importante. Di questi, 14 li ritroviamo nell’NBA. LEGGI ANCHE: “Chi sono i miliardari del calcio italiano” Ancora in vetta Steve Ballmer Secondo le stime di Forbes riferite all’1 settembre, i 20 miliardari americani più ricchi che controllano una squadra sportiva vantano complessivamente un patrimonio di 504 miliardi di dollari, il 32% rispetto rispetto allo scorso anno. Le loro partecipazioni collettive includono quote di controllo in dieci squadre della Nba, otto della Nlf, cinque del calcio professionistico (incluse l’MLS e le principali leghe europee), tre della Nhl, due della Mlb e una ciascuno della Wnba e della Women’s Super League. Inoltre, sia grazie ai continui aumenti delle valutazioni delle loro squadre sportive che alla crescita dei mercati, solo uno di loro non ha visto crescere il suo patrimonio rispetto allo scorso anno. Per il decimo anno consecutivo, è l’ex ceo di Microsoft, Steve Ballmer, ad aggiudicarsi il titolo del più ricco miliardario americano nel mondo dello sport. Nel 2014 Ballmer ha acquistato i Los Angeles Clipper per 2 miliardi di dollari e ha visto più raddoppiare il valore della sua squadra nell’ultimo decennio. Stiamo parlando di una stima di 4,65 miliardi di dollari, il quinto valore più alto in assoluto risultato nella classifica Nba del 2023 di Forbes. Ovviamente, ciò rappresenta solo una piccola fetta del patrimonio di 123 miliardi di dollari del 68enne. Gran parte della sua fortuna è infatti riconducibile al pacchetto di azioni Microsoft in suo possesso. Titolo che ha fatto registrare un aumento del 35% negli ultimi 12 mesi. Oggi Ballmer si piazza all’ottavo posto nella classifica Forbes 400. Ballmer non è l’unico di questo gruppo a possedere un’importante quota azionaria in una società quotata in Borsa. L’erede di Walmart, Rob Walton, che possiede i Denver Broncos e che si piazza al secondo posto nella classifica riferita ai proprietari sportivi, grazie al suo patrimonio netto stimato di 94,3 miliardi di dollari, detiene un importante pacchetto di azioni della società. Il proprietario dei Cleveland Cavaliers, Dan Gilbert, al terzo posto con 33,1 miliardi di dollari, detiene azioni per un valore di circa 27 miliardi di dollari in Rocket Companies, la società fintech che ha fondato nel 1985. In tutto questo, il tredicesimo classificato, Ishbia, è stato, tra i proprietari sportivi attivi nel settore dei prestiti, ha guadagnare di più. Il suo patrimonio infatti è quasi raddoppiato a 13,1 miliardi di dollari, grazie alla spinta fatta registrare dalle azioni di United Wholesale Mortgage, l’azienda fondata da suo padre nel 1986 che il giovane Ishbia gestisce come ceo. Si alza la cifra di ingresso Stephen Bisciotti dei Baltimore Ravens, che nel 2023 grazie a un patrimonio di 7,2 miliardi di dollari si era classificato al 20esimo posto tra i proprietari di società sportive più ricchi d’America, nel 2024 è stato costretto a salutare la classifica. Quest’anno, infatti, per guadagnarsi un posto nella top 20 servono almeno 9,3 miliardi di dollari, cifra che è valsa l’ingresso a Josh Harris, proprietario dei Washington Commanders, dei Philadelphia 76ers e dei New Jersey Devils. Superati Arthur Blank (8,9 miliardi di dollari), proprietario degli Atlanta Falcons e dell’Atlanta United, Todd Boehly (8,5 miliardi di dollari) e Jimmy Haslam (8,5 miliardi di dollari), proprietario dei Cleveland Browns e del Columbus Crew. Miriam Adelson è l’unica in questa top 20 che ha visto diminuire nell’ultimo anno la sua fortuna (-9%). Un calo giustificato da dodici mesi mediocri per la performance in Borsa della Las Vegas Sands Corporation, la società di casinò e resort fondata e presieduta da suo marito Sheldon fino alla sua morte nel 2021. Tuttavia, si è unita a questa particolare lista dopo aver acquisito lo scorso dicembre i Dallas Mavericks da Mark Cuban per una cifra stimata di 3,5 miliardi di dollari. A testimonianza di un limite di ingresso sempre più alto, con un patrimonio netto di 29,8 miliardi di dollari, la nuova proprietaria di un team dell’Nba è la quarta proprietaria di società sportive più ricca d’America. La top 20 dei miliardari americani nello sport Steve Ballmer

Squadra: Los Angeles Clippers

fonte di ricchezza: Microsoft

patrimonio netto: 123 miliardi di dollari (variazione annuale: +22%) Rob Walton e famiglia

Squadra: Denver Broncos

fonte di ricchezza: Walmart

patrimonio netto: 94,3 miliardi di dollari (variazione annuale: +40%) Daniel Gillbert

Squadra: Cleveland Cavaliers

fonte di ricchezza: Rocket Companies

patrimonio netto: 33,1 miliardi di dollari (variazione annuale: +55%) Miriam Adelson e famiglia

Squadra: Dallas Mavericks

fonte di ricchezza: Las Vegas Sands Corporation

patrimonio netto: 29,8 miliardi di dollari (variazione annuale: -9%) Steve Cohen

Squadra: Carolina New York Mets

fonte di ricchezza: Hedge funds

patrimonio netto: 21,3 miliardi di dollari (variazione annuale: +8%) David Tepper

Squadra: Carolina Panthers, Charlotte FC

fonte di ricchezza: Hedge funds

patrimonio netto: 21,3 miliardi di dollari (variazione annuale: +8%) Stephen Ross

Squadra: Miami Dolphins

fonte di ricchezza: Real estate

patrimonio netto: 17 miliardi di dollari (variazione annuale: +68%) Philip Anschutz

Squadra: Los Angeles Kings, LA Galaxy

fonte di ricchezza: Energia, sport, entertainment

patrimonio netto: 16,9 miliardi di dollari (variazione annuale: +14%) Stanley Kroenke

Squadra: Los Angeles Rams, Denver Nuggets, Colorado Avalanche, Colorado Rapids, Arsenal FC, Arsenal Women’s FC

fonte di ricchezza: Sport, real estate

patrimonio netto: 16,9 miliardi di dollari (variazione annuale: +16%) Henry Samueli

Squadra: Anaheim Ducks

fonte di ricchezza: Broadcom

patrimonio netto: 16,9 miliardi di dollari (variazione annuale: +69%) Jerry Jones e famiglia

Squadra: Dallas Cowboy

fonte di ricchezza: Dallas Cowboy

patrimonio netto: 15,2 miliardi di dollari (variazione annuale: +5%) Shahid Khan

Squadra: Jacksonville Jaguars, Fulham FC

fonte di ricchezza: Flex-N-Gate

patrimonio netto: 13,3 miliardi di dollari (variazione annuale: +9%) Mat Ishbia

Squadra: Phoenix Suns, Phoenix Mercury

fonte di ricchezza: United Wholesale Mortgage

patrimonio netto: 13,1 miliardi di dollari (variazione annuale: +96%) Robert Kraft

Squadra: New England Patriots, New England Revolution

fonte di ricchezza: Manufacturing, New England Patriots

patrimonio netto: 11,8 miliardi di dollari (variazione annuale: +6%) Antony Ressler

Squadra: Atlanta Hawks

fonte di ricchezza: Private equity

patrimonio netto: 10,9 miliardi di dollari (variazione annuale: +35%) John Malone

Squadra: Atlanta Braves

fonte di ricchezza: Televisione via cavo

patrimonio netto: 10,7 miliardi di dollari (variazione annuale: +7%) Tilman Fertitta

Squadra: Houston Rockets

fonte di ricchezza: Landry’s Inc., Houston Rockets

patrimonio netto: 10,1 miliardi di dollari (variazione annuale: +26%) Robert Pera

Squadra: Memphis Grizzlies

fonte di ricchezza: Ubiquiti

patrimonio netto: 10 miliardi di dollari (variazione annuale: +21%) Tom Gores

Squadra: Detroit Pistons

fonte di ricchezza: Private equity

patrimonio netto: 9,4 miliardi di dollari (variazione annuale: +16%) Josh Harris

Squadra: Washington Commanders, Philadelphia 76ers, New Jersey Devils

fonte di ricchezza: Private equity

patrimonio netto: 9,3 miliardi di dollari (variazione annuale: +35%)

