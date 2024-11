Effetto Trump: Musk in un giorno è diventato più ricco di 21 miliardi di dollari

Il giorno dopo le elezioni americane vinte da Donald Trump, il patrimonio netto di molti miliardari è aumentato vertiginosamente, in particolare per coloro che hanno interessi nelle criptovalute. Il balzo è stato alimentato dal rialzo dei mercati azionari dopo la vittoria Trump, poiché ci si aspetta che durante il suo mandato favorisca le criptovalute e promuova tagli fiscali alle imprese.

Da Musk a Saylor

Elon Musk: Il ceo di Tesla, uno dei principali sostenitori finanziari di Trump nelle fasi precedenti all’elezione, ha visto il proprio patrimonio aumentare di quasi 21 miliardi di dollari, raggiungendo i 285,6 miliardi di dollari, grazie alla chiusura del titolo Tesla in crescita del 15% a 288,53 dollari, il massimo dell’anno.

Jeff Bezos: Il patrimonio di Bezos è cresciuto di 7 miliardi, raggiungendo i 223,5 miliardi di dollari, dopo una giornata di scambi positivi per le azioni di Amazon (in aumento del 3,8%). Bezos è al secondo posto tra le persone più ricche al mondo, dietro Musk.

Larry Ellison: Il co-fondatore di Oracle ha visto crescere il proprio patrimonio netto di quasi 12 miliardi, raggiungendo i 220,8 miliardi di dollari e riducendo il divario con Bezos per il secondo posto nella classifica dei miliardari di Forbes.

Warren Buffett: L’Oracolo di Omaha ha registrato un aumento del proprio patrimonio di 7,6 miliardi di dollari, portandolo a 147,4 miliardi, grazie a una crescita di oltre il 5% del titolo Berkshire Hathaway.

Brian Armstrong: Il ceo della piattaforma di criptovalute Coinbase ha un patrimonio stimato di 11 miliardi di dollari, con un incremento di 2,6 miliardi mercoledì, dovuto a un’impennata del 31% del titolo Coinbase, che ha chiuso a 254,31 dollari (il co-fondatore Fred Ehrsam è diventato più ricco di 600 milioni di dollari con la chiusura dei mercati).

Vlad Tenev & Baiju Bhatt: Entrambi i co-fondatori di Robinhood hanno visto crescere i loro patrimoni: quello di Bhatt è aumentato di 307 milioni, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari, mentre Tenev ha guadagnato quasi 300 milioni, portandosi anch’egli a 1,9 miliardi, con le azioni di Robinhood in rialzo di quasi il 20%.

Michael Saylor: Saylor, fondatore della società di strategie Bitcoin MicroStrategy, è diventato più ricco di quasi 600 milioni di dollari, con il suo patrimonio netto che ha raggiunto i 6,6 miliardi di dollari, grazie a un aumento del 13% del titolo della società a 257,81 dollari, uno dei massimi dell’anno.

Zuck fuori dalla lista

Il co-fondatore di Meta, Mark Zuckerberg, non ha beneficiato di questo aumento, registrando invece un lieve calo del patrimonio, mantenendo comunque il quarto posto nella classifica mondiale, dietro Ellison. Le azioni Meta hanno chiuso a 572,05 dollari, in calo di 0,38 dollari.

Il valore del Bitcoin

Dopo la vittoria di Trump, Bitcoin ha raggiunto il massimo storico, superando i 76.000 dollari.

Sullo sfondo

Le aziende e le azioni legate alle criptovalute potrebbero aver reagito positivamente ai risultati elettorali poiché Trump si è presentato come un “presidente delle criptovalute”. Il 47esimo presidente degli Usa ha promesso tagli fiscali a importanti ceo, come Tim Cook di Apple e Jamie Dimon di JPMorgan. Anche gli investitori in criptovalute ritengono che la sua presidenza sarà favorevole alle regolamentazioni sulle criptovalute, poiché quest’anno Trump ha dichiarato di voler fare degli Stati Uniti la “capitale mondiale delle criptovalute”.

