La SpaceX di Elon Musk potrebbe presto valere 350 miliardi di dollari

SpaceX è in trattative per vendere quote societarie e potrebbe arrivare a un valore record di 350 miliardi di dollari. A riportarlo è stata Bloomberg, secondo cui la prossima offerta di vendita di quotazioni di SpaceX, prevista per dicembre, potrebbe innalzare la valutazione portandola nettamente al di sopra della precedente stima di 250 miliardi, resa nota a metà novembre. Tale operazione, inoltre, renderebbe SpaceX la startup privata di maggior valore al mondo.

Aspetti principali

L’offerta, conosciuta come tender offer , è una pratica abituale per SpaceX, che consente a dipendenti e investitori di cedere quote a un prezzo stabilito dall’azienda.

Secondo le fonti che hanno chiesto di rimanere anonime poiché non autorizzate a parlare pubblicamente, le trattative attualmente in corso con SpaceX potrebbero portare a cambiamenti nei dettagli della potenziale transazione, a seconda dell'interesse dei venditori e acquirenti interni.

La cosiddetta offerta secondaria, attraverso cui dipendenti e alcuni azionisti iniziali possono vendere quote, offre agli investitori di SpaceX un'opportunità per ottenere liquidità, in un momento in cui ci sono legami sempre più stretti tra Musk e il presidente eletto Donald Trump.

Sullo sfondo

Il 2024 si è rivelato un anno di grandi successi per SpaceX: già a gennaio la società aveva raggiunto una valutazione record di 210 miliardi di dollari, salita poi a 250 miliardi a novembre. La continua crescita sembra essere stata trainato dal successo dei lanci del quinto e sesto razzo Starship, unito al ruolo di Musk nel prossimo governo degli Usa, che ha dato un ulteriore impulso alla società.

Se confermata, questa valutazione renderebbe SpaceX la startup privata più preziosa al mondo, superando Bytedance (la società madre di TikTok), ferma, secondo il Wsj, a 300 miliardi. La mossa riflette la continua espansione e i successi dell’azienda, inclusi progressi nei lanci di Starship e nella rete Starlink, che dovrebbe diventare profittevole nel 2024. L’incremento di valore è anche correlato all’influenza crescente di Elon Musk, il cui patrimonio personale è cresciuto significativamente grazie alle performance di Tesla e SpaceX. Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, il patrimonio di Musk è attualmente di 336,8 miliardi di dollari.

La missione Nasa

Il 25 novembre, la NASA ha scelto SpaceX per fornire i servizi di lancio per la missione Dragonfly, un progetto nell’ambito del programma New Frontiers della NASA, che prevede l’esplorazione della luna Titano di Saturno tramite un lander rotante. L’obiettivo della missione è raccogliere campioni e analizzare la composizione della superficie in diverse aree geologiche, contribuendo alla ricerca dei mattoni fondamentali della vita.

Il contratto, a prezzo fisso, ha un valore di circa 256,6 milioni di dollari e copre i servizi di lancio e altri costi legati alla missione. Il lancio della missione Dragonfly è previsto in una finestra temporale compresa tra il 5 luglio e il 25 luglio 2028, utilizzando un razzo Falcon Heavy di SpaceX dal Launch Complex 39A al Kennedy Space Center della NASA in Florida.

