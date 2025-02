Neuberger Berman e il club di calcio Como 1907 insieme per promuovere l’innovazione

Articolo tratto dal numero di gennaio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Sport e finanza spesso giocano insieme. Ne è un esempio la partnership tra Neuberger Berman e Como 1907. Dopo la Serie D del 2019, la squadra ha intrapreso un viaggio ambizioso che l’ha portata in Serie A. Una storia, quella calcistica, che l’asset manager Neuberger Berman sente vicina, per essere stata capace di dimostrare, nei suoi 85 anni di storia, capacità di adattamento e crescita. Oggi Neuberger Berman, nata nel 1939, è una società di investimento privata, indipendente e controllata dai propri dipendenti che gestisce (al 30 settembre 2024) oltre 500 miliardi di dollari in strategie azionarie, obbligazionarie, di private market, per clienti istituzionali, consulenti finanziari e investitori privati a livello globale, con una presenza in 39 città e 26 paesi.

Per Matt Malloy, responsabile Emea dell’asset manager, “in Neuberger Berman condividiamo con il Como un approccio basato su coerenza e impegno verso la comunità. Questa partnership racconta quindi il nostro comune obiettivo di promuovere l’innovazione e la creazione di valore a lungo termine. Insieme ci proponiamo di continuare a valorizzare le nostre storie e tradizioni e, allo stesso tempo, di crescere con ambizione e un forte senso di responsabilità verso i nostri stakeholder e i nostri clienti in Italia”. Como, con le sue tradizioni e la sua storia architettonica e gastronomica, è da tempo una meta privilegiata del turismo internazionale. Per questo è in grado di attrarre non solo appassionati di calcio, ma anche personaggi e investitori alla ricerca di opportunità.

“Il nostro club”, ha sottolineato Ryan Shelton, head of revenue, sales and operations del Como, “riflette il fascino senza tempo della città, combinando tradizione, eleganza e un’attrattiva globale. La partnership con Neuberger Berman è in grado di offrire una piattaforma per un engagement autentico con i propri clienti. Per questo credo che, insieme, possiamo dare risalto a entrambe le realtà e visibilità al mondo che ruota intorno a Como e dintorni, piuttosto poliedrico”.

Mauro Peruccon, marketing lead per l’Italia di Neuberger Berman, ha aggiunto: “Per noi questa partnership è una mossa strategica per consolidare il brand in Italia. L’associazione con un club come il Como non solo amplia la visibilità della nostra società, ma punta a creare relazioni durature con investitori e partner strategici locali e internazionali, attratti dalla credibilità e dalla reputazione di entrambe le società nei rispettivi settori di appartenenza”.

