Le eco-sneaker fiorentine realizzate con bucce di mela, mais e foglie di ananas

Bucce di mela, raspi di uva, foglie di ananas. Ma anche mais e micelio. Sono i materiali con sui sono prodotte le sneaker Id.Eight, realizzate appunto scarti dell’industria alimentare. Oltre il 70% di materiali riciclati, sono 100% cruelty-free e genderless. E sono prodotti in Toscana.

Le sneaker che rispettano l’ambiente

La tomaia è realizzata con materiali made in Italy derivati da sottoprodotti dell’industria alimentare. Tra questi il BioVeg, ricavato da mais e dal micelio, Vegea dai raspi di uva e Uppeal dalle bucce di mela. La suola è in gomma naturale e riciclata. La fodera è in cotone 100% biologico, certificato e traspirante.

Tutti i fornitori del brand sono selezionati con cura e certificati secondo standard ambientali internazionali, come le certificazioni Iso e Grs (Global Recycled Standard). Inoltre, il brand ha ottenuto il punteggio VVV+, il più alto possibile, nel rating di Animal Free Fashion, promosso dalla Lega Anti Vivisezione. Questo garantisce che le sneaker siano completamente prive di materiali di origine animale, in linea con i più alti standard etici e cruelty-free.

Anche il packaging di Hana, e di tutte le sneaker di Id.Eight, riflette la filosofia sostenibile del brand.

Consegne ecosostenibili

La scatola è realizzata in un unico pezzo con coperchio integrato, utilizzando cartone riciclato al 90%, certificato FSC, e perfettamente riciclabile. Ogni scatola contiene una bomba di semi, un piccolo gesto green che invita chi acquista le scarpe a piantare i semi in un vaso o in una zona urbana, contribuendo così alla biodiversità e alla riqualificazione degli spazi verdi.

Per le spedizioni, Id.Eight utilizza buste in bioplastica compostabile, conformi alla normativa En 13432. Inoltre, il brand ha stretto una collaborazione con un corriere che ha lanciato l’iniziativa ThinkGreen, che prevede l’utilizzo di biciclette e mezzi elettrici per l’ultimo miglio delle consegne urbane, e veicoli a Lng per le tratte più lunghe, riducendo ulteriormente l’impatto ambientale. Il corriere provvede anche a compensare le emissioni di Co2relative alle spedizioni del brand tramite la piantumazione di nuovi alberi. Inoltre, il brand affida le spedizioni a un corriere selezionato proprio per la sua politica di abbattimento delle emissioni di Co2.

Il recupero di sneaker usate

Id.Eight non si limita a produrre scarpe sostenibili, ma è impegnato anche nel recupero e nella rigenerazione delle sneaker esauste. Grazie alla partnership con Esosport, un progetto dedicato alla raccolta e al recupero di calzature, il brand assicura che le scarpe a fine vita vengano riciclate e riutilizzate nella realizzazione di pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e di pavimenti antitrauma di parchi giochi per bambini.

Grazie alla collaborazione con DisanaPianta, un laboratorio di riparazione specializzato in sneaker, i clienti Id.Eight hanno l’opportunità di allungare ulteriormente la vita delle proprie scarpe. DisanaPianta utilizza gli stessi materiali sostenibili del brand per riparazioni e rigenerazioni, mantenendo l’integrità e la qualità delle calzature, riducendo così la necessità di nuovi acquisti e minimizzando i rifiuti.

Id.Eight, fondato da Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo (nella foto), non è solo un marchio di sneaker, ma un vero e proprio manifesto di sostenibilità. Il nome del brand combina “ID” – che richiama l’identità – con “Eight”, il numero 8, simbolo dell’infinito e dell’evoluzione continua. Il logo stesso riflette questo impegno verso un cambiamento costante, verso un mondo in cui moda e ambiente possono coesistere armoniosamente.

La collezione di Id.Eight

Le sneakers di Id.Eight non seguono la stagionalità tipica dei prodotti moda, che diventano forzatamente obsoleti dopo una stagione nell’ottica di spingere i consumatori all’acquisto di articoli sempre nuovi, ma si propongono come modelli evergreen che non diventano mai “fuori moda”. Il brand adotta una modalità di comunicazione improntata alla divulgazione dei temi della sostenibilità e della moda sostenibile, attraverso i profili social opera una costante informazione sulle iniziative in campo ambientale e i fondatori sono impegnati personalmente in campo educativo tenendo lezioni e conferenze presso scuole e associazioni.

La collezione di Id.Eight è formata da tre modelli, Duri, Hana e Samji presentate in diverse varianti colore. Hana è il modello con suola running, dinamico e moderno; Duri è il modello con suola a cassetta, più classico e versatile; Samjji è l’ultimo modello, ispirato alla festa coreana Samjinnal. Id.Eight è stato genderless fondato a Firenze nel 2019 dallo stilista sud-coreano Dong Seon Lee e della product manager italiana Giuliana Borzillo. Il brand ha già ottenuto importanti riconoscimenti come il premio speciale Pitti Immagine all’interno del concorso Who is on Next di Vogue e Altaroma, il Green Product Award 2020 e la CALLforFASHION dell’incubatore MIP di Firenze.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .