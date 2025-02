Trump Media ha perso 400 milioni di dollari in un anno. E i ricavi calano

L’azienda di social media del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Trump Media & Technology Group, ha registrato una perdita di poco meno di 401 milioni di dollari nel 2024, con ricavi per 3,6 milioni. A dirlo è il rapporto annuale della società madre della piattaforma Truth Social, depositata venerdì alla Securities and Exchange Commission, l’equivalente americano della Consob.

I fatti chiave

Trump Media, che sta ancora sviluppando la sua piattaforma di streaming video e i suoi servizi e prodotti fintech, ha generato ricavi per 3,618 milioni di dollari nel 2024, con un calo del 12,4% rispetto all’anno precedente.

Sempre secondo il rapporto annuale, la società ha riportato inoltre perdite per 401 milioni, con un netto aumento rispetto ai 58 milioni del 2023, a causa di un incremento di costi operativi e perdite contabili.

rispetto ai 58 milioni del 2023, a causa di un incremento di costi operativi e perdite contabili. Le perdite sono in gran parte riconducibili al forte aumento delle spese in ricerca e sviluppo di Trump Media, tra cui quelle per la compensazione azionaria. Una comunicazione riporta che lo scorso anno la società “si è concentrata sulla costruzione del suo ecosistema”, per esempio con l’aggiunta di nuove funzioni alla piattaforma Truth Social e la preparazione al lancio del servizio di streaming.

L’azienda ha anche dichiarato di avere dovuto sostenere ingenti spese legali a causa della “ostruzione” della Sec. Lo scorso anno Trump Media si è quotata in Borsa tramite fusione con una Spac, dopo anni di rinvii e controlli legali.

Trump Media ha concluso l'anno con liquidità per 777 milioni di dollari, in ascesa rispetto ai 2,6 milioni di fine 2023. L'azienda ha dichiarato che la sua attuale liquidità la "mette in una posizione di forza, visto il confronto con gli attuali costi operativi".

, in ascesa rispetto ai 2,6 milioni di fine 2023. L’azienda ha dichiarato che la sua attuale liquidità la “mette in una posizione di forza, visto il confronto con gli attuali costi operativi”. Le azioni di Trump Media hanno chiuso in lieve flessione venerdì, a 30,39 dollari.

La valutazione di Forbes

Forbes stima che il patrimonio di Trump sia di 5,8 miliardi di dollari, in calo di 1,2 miliardi rispetto al mese scorso. Il presidente possiede circa 115 milioni di azioni di Trump Media, pari a una quota del 53%, che sono state spostate in un trust revocabile a dicembre.

Un fatto collegato

Linda McMahon, nominata segretario all’Istruzione da Trump, e Kash Patel, scelto come direttore dell’Fbi, fanno parte del consiglio di amministrazione di Trump Media. Patel, McMahon e molti altri membri del cda hanno ricevuto di recente 25.946 azioni della società, per un valore di circa 800mila dollari.

Il contesto

Le perdite di Trump Media lo scorso anno sono state pesanti, nonostante l’azienda stia ancora sviluppando i suoi prodotti e servizi, che vanno dallo streaming al fintech. La società è conosciuta soprattutto per Truth Social, la piattaforma social più usata dal presidente, lanciata dopo che Facebook e Twitter lo avevano messo al bando in seguito all’insurrezione del 6 gennaio 2021. Le azioni della società madre di Truth Social sono calate di quasi l’11% quest’anno, dopo essere rimaste molto volatili per tutto il 2024, oscillando tra un picco di 66,22 dollari e un minimo di 12,15. Il titolo di Trump Media spesso risente di vicende che riguardano più Trump che l’andamento finanziario della società. Il presidente ha fatto sapere che non intende vendere la sua quota dell’azienda.

