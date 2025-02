Forbes Small Giants: gli ospiti e le immagini della tappa di Vicenza

Forbes Small Giants, il roadshow di Forbes Italia dedicato alle piccole medie imprese, ha fatto tappa a Vicenza per la seconda tappa dell’anno. L’evento, organizzato in collaborazione con Confindustria e Triboo, si è tenuto presso Villa Michelangelo Vicenza del Gruppo Starhotels, una villa in stile palladiano simbolo della città.

Forbes Small Giants: i saluti iniziali

La serata è stata l’occasione per approfondire i settori che guidano l’economia vicentina e le sfide che stanno affrontando le imprese della provincia. I temi al centro del dibattito sono stati la parità di genere, i giovani, l’innovazione, la sostenibilità e il territorio. L’incontro, moderato dalla giornalista di Forbes Italia Carola Desimio, è stato un’occasione di confronto sulle imprese locali e ha riunito manager e professionisti provenienti dal territorio vicentino e da altre regioni italiane. Dopo i saluti istituzionali della vicesindaca di Vicenza Isabella Sala, c’è stato l’intervento di Nicole Tassotti, presidente Piccola Industria Confindustria Vicenza con delega alla parità di genere. Tassotti ha analizzato la situazione del tessuto imprenditoriale ed economico di Vicenza.

Le nuove sfide della sostenibilità e dell’innovazione: un’analisi delle opportunità aziendali

Il primo panel della serata ha analizzato le nuove sfide legate alla sostenibilità e all’innovazione. A intervenire su questi argomenti sono stati Annalisa Rossetto, operations manager di Molino Rossetto Livio, Giovanni Masiero, partner del fondo Nextalia Capitale Rilancio e Renato Zelcher, ceo di Crocco.

Rossetto ha raccontato la storia dell’azienda di famiglia, che dal 1760 si è evoluta e adattata ai cambiamenti del mercato, mantenendo viva la propria identità storica. L’azienda, infatti, ha investito in innovazione e sostenibilità e oggi usa energia rinnovabile per le proprie attività. Giovanni Masiero ha approfondito le sfide affrontate da Nextalia Capitale Rilancio. Masiero ha spiegato come l’innovazione giochi un ruolo fondamentale nel processo di accelerazione operativa e commerciale delle aziende.Tema centrale dell’intervento di Renato Zelcher è stata la sostenibilità. Zelcher ha raccontato i progetti in corso per rendere il packaging più sostenibile.

Forbes Next Leaders: un progetto per i giovani talenti

Il secondo panel ha dato spazio a Next Leaders, un’iniziativa lanciata da Forbes Italia per valorizzare il talento e le capacità della futura classe dirigente del paese. La serata ha visto la partecipazione di due giovani professionisti, impegnati in diversi ambiti, ma con un obiettivo comune: contribuire alla crescita del paese attraverso l’innovazione e la formazione. Al panel hanno partecipato Giacomo Finati, direttore e segretario generale di Jeve, associazione dell’Università Cà Foscari di Venezia e Asia Benetazzo, international manager di Jebv Verona.

Innovare il territorio: le sfide della digitalizzazione per le Pmi

Il terzo panel ha esplorato il tema dell’innovazione territoriale, con un focus sulle Pmi e sulla loro evoluzione nell’era digitale. Hanno partecipato Alberto Durigon, area manager di Vianova, Luca Blasi, direttore generale di Gabetti Agency e Matteo Zanettin, responsabile generale di VKI. Alberto Durigon ha parlato delle esigenze delle Pmi nell’era del Cloud e della digitalizzazione. Luca Blasi ha offerto una panoramica sul mercato immobiliare, analizzando le tendenze emergenti e le opportunità che il settore può offrire. Matteo Zanettin ha parlato delle sfide future che l’azienda intende affrontare grazie all’innovazione tecnologica.

Andrea Gomiero - Pole Beer Marina Masiero - Frattin Group Augusto Magnani - La Piramide Nicole Tassotti - Confindustria Vicenza Renato Zelcher - Crocco Spa Claudia Basaldella - Sky Energy Davide Caleffi - Caleffi Mattia Caleffi - Caleffi Tomas De Martin Deppo - Starhotels Annalisa Rossetto - Molino Rossetto Livio Matteo Zanettin - Kartland Fabrizio Nicastro - SPF Chilò Alberto Durigon - Vianova Eleonora Carollo - Reti SRL Gianluca Innocenzi - MyEquilibria Isabella Sala - Vicesindaca di Vicenza Umberto Fontana - Pole Beer Daniela Caraiman - ACS Marinella Sartori - Wyser Barbara Faretta - Wyser

