Il patrimonio di Trump cala di 300 milioni di dollari. Le azioni di Trump Media ai minimi da 5 mesi

Il patrimonio netto del presidente Donald Trump è sceso di quasi 300 milioni di dollari lunedì, continuando una discesa che dura da mesi, mentre le azioni del Trump Media & Technology Group sono crollate di oltre l’11% e hanno raggiunto il punto più basso da ottobre.

Fatti chiave

Il patrimonio netto di Trump è sceso di 296 milioni di dollari a 4,6 miliardi di dollari alle 17:00, segnando un calo di 2,4 miliardi di dollari da metà gennaio, quando il patrimonio netto del presidente era salito in mezzo al rally di Trump Media.

alle 17:00, segnando un calo di 2,4 miliardi di dollari da metà gennaio, quando il patrimonio netto del presidente era salito in mezzo al rally di Trump Media. Il titolo Trump Media ha chiuso in calo dell’11,4% a 19,92 dollari per azione, il prezzo più basso degli ultimi cinque mesi.

Le azioni di Trump Media sono ora scese del 41% nel 2025, dopo aver aperto l’anno a 34,02 dollari.

Il calo delle azioni di Trump Media si è verificato in concomitanza con un più ampio crollo del mercato azionario , con l’S&P 500 che è sceso ai minimi di sei mesi, il Nasdaq Composite che è crollato del 4% e il Dow Jones Industrial Average che ha perso il 2,1%.

con l’S&P 500 che è sceso ai minimi di sei mesi, il Nasdaq Composite che è crollato del 4% e il Dow Jones Industrial Average che ha perso il 2,1%. Il calo è stato attribuito a Trump che non ha escluso una recessione nel 2025 e ha detto che “non si può davvero guardare il mercato azionario”, commenti fatti in un’intervista a Fox News andata in onda domenica.

Elon Musk

Anche il capo di Tesla e miliardario aiutante di Trump, Elon Musk, ha sofferto per il flop del mercato azionario di lunedì, perdendo 22,8 miliardi di dollari in termini di patrimonio netto, dato che le azioni Tesla sono scese di oltre il 15% e hanno chiuso al prezzo più basso dal 23 ottobre. Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Musk ammonta a 319,6 miliardi di dollari, il che lo rende ancora di gran lunga la persona più ricca del mondo – più di 100 miliardi di dollari in meno rispetto al secondo classificato Jeff Bezos – ma è più povero di 140 miliardi di dollari rispetto al record di 464 miliardi di dollari raggiunto a dicembre.

Contesto

È passato quasi un anno da quando Trump Media si è quotata in borsa attraverso una fusione con una società di acquisizione speciale. La società madre di Truth Social ha chiuso il 2024 con 777 milioni di dollari in contanti, registrando 401 milioni di dollari di perdite nette tra gli aumenti delle spese di ricerca e sviluppo e delle spese di compensazione delle azioni.

Trump possiede circa 115 milioni di azioni di Trump Media e ha iniziato l’anno con un patrimonio netto stimato di circa 7 miliardi di dollari. Il presidente, che ha introdotto controverse tariffe contro la Cina e contro alleati come il Canada e il Messico, durante l’intervista rilasciata domenica alla Fox ha messo in guardia da un periodo di “transizione” economica. Secondo il fondatore di Sevens Report, Tom Essaye, i suoi commenti “non hanno alleviato le preoccupazioni degli investitori per il caos politico in corso”.

