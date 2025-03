Trump non nega una possibile recessione dell’economia: “Ma è un periodo di transizione”

Il presidente Donald Trump non ha negato che quest’anno potrebbe esserci una recessione sotto la sua guida. Ha detto a Fox News che ci sarà un “periodo di transizione” con l’entrata in vigore delle sue politiche economiche. I dazi del presidente sulle merci provenienti da Messico e Canada hanno fatto tremare il mercato azionario.

Fatti chiave

Maria Bartiromo, conduttrice di Sunday Morning Futures, ha chiesto a Trump se si aspettasse una recessione quest’anno. Trump ha risposto: “Odio prevedere cose del genere”.

“C’è un periodo di transizione , perché quello che stiamo facendo è molto grande“, ha detto Trump a proposito dell’attuazione del suo programma economico, come le tariffe. Ha poi aggiunto: ‘Ci vuole un po’ di tempo, ma penso che dovrebbe essere ottimo per noi”.

Il presidente ha anche minimizzato il calo del mercato azionario dell'ultima settimana in risposta alle sue tariffe. Ha detto a Bartiromo che il mercato non è sceso di "molto" e che "non può davvero guardare il mercato azionario" mentre implementa le sue politiche economiche."Non puoi basarti su questo, devi fare ciò che è giusto".

Questa settimana gli economisti hanno aumentato le probabilità di una recessione. Hanno citato le politiche economiche di Trump come il "rischio chiave" che potrebbe causare, tra indicatori preoccupanti come il calo del sentimento dei consumatori, l'aumento dei licenziamenti e il declino del mercato azionario. La Federal Reserve Bank di Atlanta ha previsto il 6 marzo che la produzione economica degli Stati Uniti si contrarrà di un tasso annualizzato del -2,4% nel primo trimestre del 2025.

Anche il mercato azionario ha subito la peggiore settimana degli ultimi sei mesi a causa dell'incertezza sui dazi di Trump, con Nvidia e Tesla che hanno registrato i maggiori ribassi.

Cosa tenere d’occhio

Si prevede che Trump annuncerà altre tariffe questa settimana. Il segretario al commercio Howard Lutnick ha dichiarato domenica a Meet the Press che le tariffe sulle importazioni di acciaio e alluminio entreranno in vigore mercoledì. Trump sta anche pianificando di implementare tariffe reciproche sui beni stranieri. Questo significa che gli Stati Uniti tasseranno le importazioni di una nazione alla stessa aliquota delle esportazioni statunitensi, a partire dal 2 aprile.

Il presidente ha lasciato intendere che i frequenti cambi di rotta nelle sue politiche tariffarie potrebbero continuare, dicendo a Bartiromo che le tariffe annunciate “non diminuiranno, ma potrebbero aumentare”. Quando Bartiromo ha chiesto se le aziende possono aspettarsi una maggiore prevedibilità dall’agenda economica di Trump, il presidente ha esitato, dicendo: “Beh, penso di sì, ma sapete, le tariffe potrebbero aumentare col passare del tempo”.

Al contrario

Lutnick ha minimizzato i timori di una recessione molto più di Trump. Ha affermato che “non ci sarà nessuna recessione in America”. “Donald Trump sta portando la crescita in America. Non scommetterei mai su una recessione. Non c’è possibilità”, ha detto Lutnick, dopo aver risposto ‘Assolutamente no’ alla domanda se gli americani dovessero prepararsi a una recessione.

Cos’è una recessione?

Il National Bureau of Economic Research definisce in generale una recessione come un “calo significativo dell’attività economica diffuso in tutta l’economia e che dura più di qualche mese”. Definizioni più specifiche dicono che una recessione si verifica quando la crescita del prodotto interno lordo della nazione è negativa per almeno due trimestri consecutivi.

A che punto sono le tariffe di Trump?

Martedì Trump ha imposto tariffe del 25% sulle merci importate da Canada e Messico. Oltre a tariffe più alte sulla Cina, salvo poi fare marcia indietro. Ha sospeso per un mese le tariffe sulle importazioni di auto dal Canada e dal Messico. Ha esentato temporaneamente tutti i beni coperti dall’accordo di libero scambio degli Stati Uniti con il Messico e il Canada fino al 2 aprile. Oltre a pianificare tariffe reciproche e a tassare le importazioni di acciaio e alluminio, Trump ha anche suggerito che potrebbe ancora imporre tariffe più alte sul legname e sui latticini canadesi.

Il contesto

Le tariffe di Trump sono il fulcro del suo programma economico. Sono state aspramente criticate dagli economisti, che da tempo avvertono che le sue tariffe faranno aumentare i prezzi per i consumatori americani e potrebbero in ultima analisi danneggiare l’economia nazionale. Alcune aziende, tra cui Best Buy e Target, hanno suggerito di pianificare un aumento dei prezzi in seguito all’entrata in vigore delle tariffe di Trump, scatenando ulteriori critiche sull’impatto delle tariffe sugli americani.

Prima delle elezioni, Trump ha ripetutamente affermato che le sue tariffe avrebbero danneggiato solo i Paesi stranieri e non avrebbero aumentato i prezzi. Di recente lui e i più alti funzionari della sua amministrazione hanno riconosciuto che la politica potrebbe portare a un aumento dei prezzi anche negli Stati Uniti. Pur insistendo sul fatto che l’aumento temporaneo è necessario per raggiungere obiettivi economici a lungo termine.

Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato venerdì alla CNBC che l’economia potrebbe avere bisogno di un “periodo di disintossicazione”, dopo aver detto giovedì che il sogno americano non riguarda principalmente “l’accesso a merci a basso costo”. Lutnick ha ammesso a Meet the Press che le merci straniere potrebbero diventare “più costose” con l’applicazione delle tariffe. Nel suo discorso al Congresso di martedì, Trump ha detto che le sue tariffe causeranno “un po’ di disturbo, ma a noi va bene così”.

