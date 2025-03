Chi sono i 25 Maestri del calice secondo Forbes

I 25 Maestri del Calice in collaborazione con Passione Gourmet è l’evento che celebra le figure chiave dell’ospitalità italiana che guidano con maestria la selezione dei vini nei migliori ristoranti del Paese, un progetto annunciato all’edizione 2024 del Vinitaly a Verona e coordinato da Alberto Cauzzi.

Martedì 18 marzo a partire dalle 11:00 nella cornice dell’Hotel Principe di Savoia di Milano e con la conduzione di Giulia Piscina, giornalista di Forbes, si sono tenute le premiazioni dedicate ai 25 volti dell’accoglienza, con sommelier, patron e restaurant manager divenuti riferimento di grandi firme della ristorazione e uniti dalla grande competenza in materia enoica. Sono stati assegnati anche 5 premi speciali a mentori, emergenti e carriere da encomiare. Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, ha parlato del mestiere del sommelier come un lavoro di continua ricerca “non si tratta solo di assaggiare un vino, ma di incontrare un produttore, conoscere la sua terra e poi raccontarla. Confrontarsi con i gusti delle persone è la cosa più complessa del mondo e voi siete i maestri delle parole e degli incontri”.

La mattinata è stata scaldata da un “walk around wine tasting” che ha dato agli ospiti la possibilità di scoprire i vini delle Cantine premiate e di entrare in contatto diretto con i produttori. “Dignità è la parola che credo meglio racchiuda il valore delle professioni legate alla Sala, perché è da lì che nasce l’alchimia perfetta tra persone e cucina.” Così ha rimarcato Alberto Cauzzi, curatore d’eccezione della selezione dei 25 + 5 nomi di riferimento del settore. “Una lista che avrà sempre nuovo spazio per tutti i professionisti che avrebbero meritato un posto anche in questa edizione, ma che non mancheranno nelle prossime”.

Prima di iniziare le premiazioni si è parlato dell’importanza della formazione per il futuro dell’accoglienza con Marta Cotarella, direttrice dell’Accademia di Alta Formazione di Sala e Accoglienza Intrecci, “oggi sono pochi i giovani pronti a dedicarsi a questo percorso, ma sono davvero motivati coloro che lo intraprendono. Per questo ci impegniamo a dare il massimo insegnando il valore dell’accoglienza.”

Daniela Franciosi - Mammaròssa Marco Reitano - Head Sommelier @ La Pergola Rome Cavalieri Waldorf Astoria Hotels & Resorts Antonello Magistà - Patron e Sommelier @ Pashà Mitja Sirk - Patron e Sommelier @ La Subida Camilla Corbelli - Patron e Sommelier @ Abocar Due Cucine Alberto Santini - Patron e Head Sommelier @ Dal Pescatore Oscar Mazzoleni - Patron e Sommelier @ Al Carroponte Luca Caruso - Patron e Sommelier @ Signum Mirta Margaglio - Sommelier @ Casa Perbellini - 12 Apostoli Walter Meccia - Sommelier @ Four Seasons Firenze Giovanni Piezzo - Sommelier @ La Torre Del Saracino Michela Scarello - Patron e Sommelier @ Agli Amici Jessica Rocchi - Maitre e Head Sommelier @ Andrea Aprea Enrico Maglio - Patron e Sommelier @ La Tana Gourmet Fabrizio Sartorato - Head Sommelier @ Da Vittorio Sebastien Ferrara - Restaurant Manager e Sommelier @ Enrico Bartolini Nicholas Berardi - Sommelier @ Lido 84 Alessandro Tomberli - Restaurant Manager e Sommelier @ Enoteca Pinchiorri Simone Cutugno - Sommelier @ Duomo di Ciccio Sultano Jacopo Dosio - Head Sommelier @ Piazza Duomo Micol Tonti - Head Sommelier @ Contraste Alfredo Buonanno - Restaurant Manager e Sommelier @ Kresios Manuele Pirovano - Restaurant Manager e Sommelier @ D'O Matteo Bernardi - Head Sommelier @ Le Calandre Valentina Bertini - Gruppo Langosteria Massimo Raugi - Restaurant Manager e Sommelier @ Villa Crespi Anna Coppola - Marotta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .