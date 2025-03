Immobiliare.it acquista Pisos.com e rafforza la propria presenza in Spagna

Immobiliare.it ha acquistato l’intero capitale sociale di Habitasoft SL società operativa con i portali immobiliari Pisos.com, Pisoscompartido.com e il software gestionale Habitasoft dal gruppo spagnolo Vocento. Questa operazione consolida la presenza del gruppo Immobiliare.it in Spagna, dove è già attiva con Indomio.es e Enalquiler.com.

Immobiliare.it fa shopping in Spagna

Pisos.com è diventato nel corso degli anni uno dei principali portali immobiliari in Spagna. Con questa acquisizione, Immobiliare.it amplia la propria offerta e rafforza il suo posizionamento nel mercato spagnolo, incrementando il numero di utenti e inserzioni disponibili. L’integrazione delle competenze e delle risorse tra Immobiliare.it e Pisos.com permetterà di incrementare l’offerta di servizi digitali, rendendo la ricerca immobiliare sempre più semplice e accessibile per gli utenti, e fornendo agli operatori del settore strumenti ancora più avanzati per ottimizzare la gestione delle loro attività.

“Questa acquisizione”, dice Silvio Pagliani, ceo e co-fondatore di Immobiliare.it, “rafforza la nostra presenza in Spagna, dove siamo già attivi con Indomio.es ed Enalquiler.com, e ci permette di offrire soluzioni su misura per un mercato in evoluzione, supportando al meglio sia chi cerca casa sia le agenzie immobiliari. Gli investimenti tecnologici continueranno a crescere e, grazie a una piattaforma già pronta per operare anche in altri Paesi europei, potremo cogliere al meglio le opportunità che emergeranno nei prossimi anni”.

La strategia di crescita di Immobiliare.it

Questa operazione conferma la strategia di crescita e internazionalizzazione del gruppo Immobiliare.it, già presente non solamente in Italia e Spagna, ma anche in Grecia (Spitogatos.gr, Indomio.gr), Lussemburgo (Immotop.lu), Slovenia (Nepremicnine.net) e Croazia (Crozilla.com), e la sua forte impronta di innovazione, qualità dei servizi e attenzione alle esigenze di utenti e professionisti.

“Vocento”, commenta Manuel Mirat, ceo di Vocento,”ha acquisito Pisos.com nel 2008, e in 17 anni ne ha rafforzato la posizione in Spagna come il terzo portale per la compravendita e l’affitto di immobili in Spagna, raggiungendo la prima o la seconda posizione nelle province in cui sono presenti le edizioni regionali di Vocento. La vendita riconosce il valore che abbiamo creato e permette a Immobiliare.it di consolidare la sua leadership nel Sud Europa espandendosi nel mercato spagnolo, uno dei più grandi nel settore immobiliare europeo”.

Vocento è uno dei principali gruppi di comunicazione in Spagna, tra i leader nell’editoria multimediale con testate nazionali e regionali come ABC. Oltre all’informazione, opera nei settori digitali dell’automotive con Sumauto (AutoScout24, Autocasion.com, RentingCoches.com) e della pubblicità con piattaforme innovative attraverso Premium Leads.

Per l’operazione Immobiliare.it è stata assistita – sotto il coordinamento di Angelica Pelizzari, executive board member e group cfo di Immobiliare.it – dallo studio legale internazionale Osborne Clarke, che ha fornito assistenza per tutti i profili corporate, con un team multi-giurisdizionale, Italia e Spagna, guidato dal partner Giuliano Lanzavecchia. Bdo Spagna ha fornito assistenza in merito alla due diligence fiscale e finanziaria.

