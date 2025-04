Genio, lusso, sostenibilità Forbes ha premiato le aziende del design al Salone del Mobile

Per il secondo anno consecutivo Forbes Italia ha voluto premiare il genio italiano presente al salone del Mobile di Milano. L’evento raggruppa il meglio del design del nostro Paese a dimostrazione di aziende che sanno evolversi, accettare e vincere le sfide. I premi sono stati suddivisi per categorie e sono stati consegnati nello spazio della Fiera a Rho, dall’amministratore delegato di Forbes Italia, Nicola Formichella, e dal direttore Alessandro Mauro Rossi.

Per il settore Lusso & sostenibilità, il premio è andato a Maarmo Think Recycled che produce oggetti di lusso utilizzando gli scarti del marmo. Ha ritirato il premio Gianpaolo Pezzato, Presidente di Maarmo.

Per Moda & design premiato Oniro Group, uno dei maggiori gruppi internazionali nel settore dell’arredamento di lusso. Riunisce brand diversi per stile e ispirazione, curando collezioni nelle quali trionfa l’armonia tra eleganza, qualità e un altissimo livello di creatività e innovazione. Ha ritirato il premio Moreno Brambilla, Presidente e Ceo di Oniro Group.

Per Comfort & alta qualità l’azienda premiata è stata Baxter che produce divani di altissima qualità. Ha ritirato il premio Luigi Bestetti, presidente di Baxter.

Per il Design creativo e servizi avanzati di progettazione il premio è andato a Kartell un’azienda italiana fondata nel 1949 a Noviglio che produce mobili e oggetti di disegno industriale ricercato in plastica. Ha ritirato il premio Lorenza Luti, direttore marketing e retail di Kartell.

Per il settore Modernità abitativa declinabile nelle più attuali esigenze di arredo premiata Chateau d’Ax produttrice di arredi di grande qualità. Ha ritirato il premio Alessandro Colombo, general manager di Chateau d’Ax.

Infine per Il design dà forma a un progetto sociale premiata Emergency per il contributo può dare il design per costruire la pace con una mostra curata da Giulio Iacchetti, intitolata: Contro la guerra: 7 designer per Emergency (in Triennale dal 7 al 13 aprile). Ha ritirato il premio Simonetta Gola, Direttrice della Comunicazione di Emergency.

