Le migliori (e peggiori) 10 azioni di Wall Street nei primi 100 giorni di Trump

Il mercato azionario ha generalmente vacillato durante i primi 100 giorni del secondo mandato di Donald Trump. Un’eccezione notevole è stata Palantir, l’azienda di intelligenza artificiale e appaltatore governativo di punta, presieduta da Peter Thiel, il più duraturo sostenitore di Trump nella Silicon Valley e mentore del vicepresidente JD Vance, oltre che di molte altre figure di spicco nella nuova amministrazione.

LEGGI ANCHE: “Palantir batte Nvidia: è il titolo dell’S&P500 che è cresciuto di più nel 2024 (anche grazie a Trump)”

Fatti principali

Il titolo Palantir è salito del 54% dal 17 gennaio , ultimo giorno di apertura dei mercati prima della seconda inaugurazione di Trump.

, ultimo giorno di apertura dei mercati prima della seconda inaugurazione di Trump. Si tratta di gran lunga della migliore performance tra tutte le aziende quotate nell’indice di riferimento S&P 500, che traccia 500 delle maggiori società statunitensi quotate in borsa, secondo i dati di FactSet.

Nello stesso periodo, l’ S&P 500 è sceso dell’8% , rendendo questo l’inizio di mandato presidenziale più debole dai tempi di Gerald Ford, succeduto a Richard Nixon dopo le sue dimissioni nel 1974, secondo Bloomberg, mentre Wall Street reagiva con timore alla prospettiva di una recessione innescata dai dazi imposti da Trump.

, rendendo questo l’inizio di mandato presidenziale più debole dai tempi di Gerald Ford, succeduto a Richard Nixon dopo le sue dimissioni nel 1974, secondo Bloomberg, mentre Wall Street reagiva con timore alla prospettiva di una recessione innescata dai dazi imposti da Trump. Il decollo in Borsa di Palantir durante l’inizio del mandato di Trump è una continuazione della corsa sfrenata del titolo nell’ambito della più ampia corsa all’oro dell’intelligenza artificiale. È stato il miglior titolo del 2024 nell’S&P 500, con un prezzo delle azioni quasi quadruplicato. E, secondo gli analisti di Bank of America guidati da Mariana Perez Mora in una nota ai clienti all’inizio di quest’anno, è emerso come il “chiaro vincitore” e il principale “abilitatore di efficienza” nella riorganizzazione del governo federale supervisionata dal Dipartimento per l’Efficienza Governativa di Elon Musk.

guidati da Mariana Perez Mora in una nota ai clienti all’inizio di quest’anno, è emerso come il “chiaro vincitore” e il principale “abilitatore di efficienza” nella riorganizzazione del governo federale supervisionata dal Dipartimento per l’Efficienza Governativa di Elon Musk. Secondo Karl Keirstead, analista di UBS, “Palantir è ben posizionata” rispetto al cambiamento nella “composizione della spesa” del Dipartimento della Difesa e del governo federale, che si sta orientando sempre più verso l’intelligenza artificiale.

Molte persone vicine a Thiel occupano ruoli di rilievo nella Casa Bianca di Trump

Thiel, pur non avendo sostenuto pubblicamente Trump durante le elezioni del 2024, ha organizzato una festa a gennaio con molte celebrità in vista dell’inaugurazione di Trump. È salito alla ribalta negli ultimi mesi per il suo rapporto decennale con Vance, che ha descritto Thiel come un “ottimo mentore” dopo aver lavorato per la sua società di venture capital.

Altri stretti collaboratori di Thiel che ricoprono ruoli di alto livello nell’amministrazione Trump includono altri membri della “PayPal Mafia“, come Elon Musk, il “zar dell’AI e delle criptovalute” di Trump David Sacks, e Ken Howery, candidato ambasciatore in Danimarca. Ex dipendenti di Thiel come Jim O’Neill e Michael Kratsios sono i candidati di Trump rispettivamente a vice segretario del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani e a direttore dell’Ufficio per la Politica Scientifica e Tecnologica.

LEGGI ANCHE: “I migliori e i peggiori del 2024 di Piazza Affari: Unipol regina, male STMicroelectronics”

Contro

Circa il 55% dei ricavi di Palantir nel 2024 proviene da clienti governativi, ma la sua performance sul mercato è stata molto migliore rispetto ad altre aziende pubbliche fortemente dipendenti da contratti governativi. Le azioni dei giganti della difesa come General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman e RTX sono rimaste sostanzialmente piatte durante il secondo mandato di Trump, con un calo del 3% per Lockheed Martin e un aumento del 3% per RTX come migliori risultati del gruppo. Le azioni delle società di consulenza governativa come Accenture e Booz Allen Hamilton sono diminuite di oltre il 10% ciascuna da quando Trump è entrato in carica.

Contesto

Palantir sviluppa soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale utilizzate per l’analisi predittiva di grandi set di dati, in ambiti che vanno dalla sorveglianza sanitaria pubblica all’intelligence sui droni militari. Quattro dei cinque cofondatori di Palantir sono miliardari: Stephen Cohen, Alexander Karp, Joe Lonsdale e Peter Thiel. Lonsdale ha lasciato la società nel 2009, mentre Cohen, Karp e Thiel sono ancora profondamente coinvolti nelle operazioni, occupando tre dei sette posti nel consiglio di amministrazione dell’azienda: Cohen come presidente, Karp come ceo e Thiel come presidente del consiglio.

Cohen mantiene un profilo pubblico relativamente basso e, secondo OpenSecrets, non ha effettuato donazioni politiche dal 2017; Karp ha sostenuto la democratica Kamala Harris nelle elezioni del 2024; mentre Lonsdale e Thiel sono tra le figure più vocali della Silicon Valley nello spostamento politico verso destra. Lonsdale ha celebrato la vittoria di Trump a novembre postando sui social “Daddy’s home” (“Papà è tornato a casa”).

Palantir sotto accusa per il nuovo contratto con l’ICE

Palantir, azienda abituata alle controversie, secondo quanto riportato da Wired, è finita sotto accusa questo mese per un nuovo contratto da 30 milioni di dollari con l’agenzia Immigration and Customs Enforcement (ICE) per un programma noto come “ImmigrationOS”, finalizzato ad assistere l’agenzia nelle deportazioni. “Palantir è l’azienda che sta costruendo l’infrastruttura dello stato di polizia”, ha scritto questo mese Paul Graham, cofondatore di Y Combinator, in risposta alla notizia del contratto.

Questi sono i titoli dell’S&P che hanno performato meglio nei primi 100 giorni di Trump:

Palantir

Philip Morris

Dollar General

VeriSign

Newmont

Netflix

CVS Health

AT&T

Kroger

Take-Two Interactive

Questi sono i titoli che hanno performato peggio nei primi 100 giorni di Trump:

Deckers Outdoor

Teradyne

Zebra Technologies

Albemarle

Delta Air Lines

United Airlines

Norwegian Cruise Line

West Pharmaceuticals

Tesla

Arista Networks

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .