Due fondatori di Palantir diventano miliardari dopo l’impennata delle azioni della società

Il cofondatore di Palantir e venture capitalist Joe Lonsdale ha visto la rielezione di Donald Trump a presidente all’inizio del mese come una vittoria per gli Stati Uniti. “È di nuovo mattina in America”, si legge in un post del 5 novembre su X di Lonsdale, che ha aiutato Elon Musk a raccogliere fondi per il tycoon attraverso l’America Pac. “Papà è a casa”, ha scritto in un altro post.

Il risultato delle elezioni americane è una vittoria anche per Lonsdale. Sebbene non lavori più in Palantir dal 2009, Forbes stima che possieda ancora una quota dell’azienda, che ha recentemente definito parte di una “nuova primazia” di società della difesa che sono entusiaste di una seconda presidenza Trump.

Grazie a una combinazione di crescita e fervore, il prezzo delle azioni di Palantir è salito di oltre il 50% dalla notte delle elezioni. Questo balzo è coinciso con l’ottima relazione trimestrale, che ha registrato un aumento del 40% delle entrate da parte dei clienti governativi statunitensi e un nuovo contratto governativo che ha portato le entrate trimestrali dell’azienda al massimo storico di 726 milioni di dollari.

Due nuovi miliardari del tech

L’impennata delle azioni di Palantir ha reso Lonsdale e il suo cofondatore Stephen Cohen, entrambi 42enni, nuovi miliardari. Secondo le stime di Forbes, Lonsdale ha un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari e Cohen di 2,3 miliardi. Oltre alla sua quota dell’1% in Palantir, del valore di circa 1 miliardo di dollari, Lonsdale ha investito in aziende di software e di difesa attraverso la sua società di venture, la 8VC, oltre ai contanti ricavati dalla vendita di azioni di diverse aziende sostenute dalla 8VC, tra cui OpenGov (di cui è stato cofondatore) a febbraio.

I miliardi di Cohen, invece, derivano dalla sua partecipazione dell’1,5% in Palantir e da una stima di 175 milioni di dollari ricavati dalla vendita di azioni negli ultimi quattro anni. Nessuno dei due ha risposto alle richieste di commento da parte di Forbes.

Il mese scorso, Lonsdale ha risposto a una domanda del podcast BigDeal sull’esistenza o meno dei miliardari dicendo: “Devo fare delle argomentazioni molto egoistiche”. Dopo aver sottolineato che paga “un sacco di tasse”, ha aggiunto che “il rendimento che si ottiene dalla quantità relativamente piccola di denaro controllata dai miliardari rispetto a quella controllata dalle grandi istituzioni per me è ovviamente molto più alto”.

I cofondatori di Palantir, Peter Thiel e Alex Karp, detengono quote maggiori dell’azienda e sono da tempo miliardari. Karp, che è ad, quest’anno è entrato a far parte della lista dei 400 americani più ricchi stilata da Forbes (patrimonio netto minimo per entrarvi: 3,3 miliardi di dollari) e, a differenza di Thiel e Lonsdale, ha appoggiato la candidatura di Kamala Harris. La posizione di Thiel a favore di Trump ha reso le cose più difficili per Palantir, ha dichiarato Karp al New York Times in agosto.

La fondazione di Palantir

Lonsdale e Cohen hanno seguito percorsi di successo simili. Entrambi hanno lavorato a tempo pieno per l’hedge fund di Thiel, Clarium Capital, mentre o subito dopo aver studiato informatica a Stanford; Lonsdale ha anche fatto uno stage presso PayPal nel 2002, dove ha conosciuto Thiel ed Elon Musk.

Lui e Cohen erano entrambi caporedattori della Stanford Review, il giornale del campus di orientamento conservatore-libertario fondato in precedenza da Thiel. Quest’ultimo, con Lonsdale, Cohen e Karp (insieme a Nathan Gettings) hanno fondato Palantir nel 2003, più o meno quando Cohen e Lonsdale si sono laureati, un compito non facile quando si avvia una nuova impresa.

“Nel mio ultimo trimestre a Stanford, dal martedì al giovedì, non dormivo. Mi limitavo letteralmente a lavorare”, ha detto Cohen in un discorso tenuto a Stanford nel 2013, aggiungendo che si sosteneva grazie alle visite quasi quotidiane alle 3 del mattino da Denny’s e a un senso di profonda risonanza con il lavoro che stava svolgendo. “Onestamente, in quel momento mi sembrava naturale”.

Cohen lavora ancora in Palantir come presidente e segretario, dopo un lungo periodo come vicepresidente che intervistava ogni potenziale dipendente (fino a 50 a settimana). Nel frattempo, Lonsdale ha lasciato Palantir nel 2009 – “questa roba della difesa è davvero stressante”, ha ricordato in un podcast di Bloomberg– per poi rientrare nel settore attraverso 8VC qualche anno dopo.

I legami di Lonsdale con il governo

Successivamente, nel 2009, Lonsdale ha avviato la società di software per la gestione patrimoniale Addepar, la cui ultima valutazione da parte degli investitori è stata di 2,2 miliardi di dollari nel 2021. Da allora, ha co-fondato lo strumento di budgeting governativo OpenGov, che a febbraio ha venduto una quota di maggioranza a Cox Enterprises a una valutazione di 1,8 miliardi di dollari.

Quest’ultimo ha anche lanciato la società di venture capital Formation 8, che si è sciolta dopo quattro anni, e il suo successore, 8VC, la società di venture capital da 6 miliardi di dollari (asset in gestione) che dirige ora (che impiega due figli di oligarchi russi sanzionati, come ha riportato Forbes ).

Nel corso degli anni Lonsdale è stato sempre più coinvolto nel governo, posizionandosi insieme a Thiel come membro chiave del circolo di influenza Trump-Vance. La principale critica di Lonsdale all’amministrazione Biden-Harris? “Schemi radicali e spese folli”, ha scritto sul suo blog a ottobre.

Palantir costruisce software per aiutare le aziende grandi e complesse a raccogliere, gestire e analizzare i loro dati con l’aiuto dell’AI. Sebbene abbia iniziato a lavorare con agenzie governative segrete come la CIA e tuttora ottenga più del 50% delle entrate da contratti governativi, ora è ben lontana dall’essere una semplice azienda di difesa e lavora con clienti commerciali in una vasta gamma di settori.

La ripresa di Palantir

Dopo un 2023 difficile, Palantir è decollata. Le sue entrate annuali fino a settembre sono aumentate del 25% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 2,6 miliardi di dollari, e ha cambiato la redditività, passando da una perdita netta di 50 milioni di dollari nel giugno 2023 a un utile netto di 475 milioni di dollari nell’anno conclusosi a settembre. Palantir ha battuto le stime degli analisti quando ha annunciato i risultati trimestrali il 4 novembre, e l’analista rialzista Dan Ives ha definito l’azienda “Il Messi dell’AI”, un riferimento al calciatore superstar Lionel Messi.

La valutazione di mercato di Palantir ha subito un’ascesa fulminante quest’anno, con un’impennata di quasi il 300% dall’inizio di gennaio. Ora ha una capitalizzazione di mercato di 150 miliardi di dollari e viene scambiata a 55 volte i suoi ricavi annuali, molto più del secondo titolo più caro dello S&P, Nvidia, che viene scambiato a 38 volte i ricavi.

I legami con le amministrazioni americane

“I fondatori e l’attuale leadership di Palantir hanno legami con l’amministrazione entrante, il che potrebbe essere utile per le future attività federali”, afferma Gil Luria, analista di D.A. Davidson. “La missione di Palantir di difendere la civiltà occidentale è anche più allineata con l’amministrazione entrante”.

L’azienda, composta da leader politicamente diversi, rende esplicita la sua missione di sostenere la potenza e la difesa americane. “Stiamo senza vergogna con l’America e i suoi alleati” e ci impegniamo esclusivamente per ‘il successo dei nostri partner negli affari e sul campo di battaglia’, ha scritto Karp, che ha descritto la sua politica come ‘populista di sinistra’, in un’e-mail a Forbes a settembre.

L’amministratore delegato di Palantir ha anche tratto profitto dall’ascesa di Palantir. Ha venduto 800 milioni di dollari di azioni Palantir dalle elezioni del 5 novembre, probabilmente perché i suoi piani di trading automatico erano impostati per attivarsi quando il prezzo delle azioni della società superava una certa soglia.

L’ampio blocco di investitori retail entusiasti di Palantir – tra cui un subreddit di 70.000 membri in cui gli azionisti postano meme come quello che dice “mangia, dormi, commercia Palantir, ripeti, vai in pensione” – sta anche alimentando l’emergere dell’azienda come uno dei primi vincitori post-elettorali. Riteniamo che la struttura dell’azionariato di PLTR (in quanto azione guidata dalla vendita al dettaglio o “meme”) abbia contribuito a questa espansione multipla”, ha scritto l’analista di Jeffries Brent Thill in una nota di ricerca dopo l’annuncio degli utili di Palantir del 4 novembre.

Come Tesla

Non è l’unico titolo a comportarsi in questo modo. Luria, analista di D.A. Davidson, ha paragonato la valutazione alle stelle di Palantir a quella di Tesla nel 2021, e anche ora i due titoli sembrano comportarsi in modo simile.

Le azioni della società guidata da Elon Musk sono salite del 32% dopo le elezioni, un’apparente correlazione con l’intensificarsi del rapporto tra Trump e Musk, che ha fatto campagna elettorale, donato e influenzato la sua strada per aiutare Trump a essere rieletto. Entrambe le aziende, oltre a molte altre grandi imprese, fanno affidamento sul sostegno del governo sotto forma di contratti e sovvenzioni.

