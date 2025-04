On Location offre una pausa di lusso durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026

Articolo tratto dal numero di aprile 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

On Location, fornitore ufficiali di hospitality per i Giochi olimpici e paralimpici, ha presentato i nuovi pacchetti per Milano Cortina 2026. I pacchetti offrono biglietti ufficiali per assistere agli eventi sportivi e l’accesso alle clubhouse esclusive nelle principali località dei giochi: Milano, Cortina e Livigno.

“L’ospitalità è senza dubbio uno dei settori nei quali l’Italia ha saputo affermare la sua leadership a livello internazionale e sarà quindi uno dei punti di forza di Milano Cortina 2026”, ha detto il presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò. “I prossimi Giochi invernali saranno un’opportunità unica per vivere momenti di grande sport, ma anche per mettere in luce la cultura e le tradizioni dei nostri magnifici territori. L’offerta di On Location amplia la scelta per chi desidera un soggiorno esclusivo, attirando appassionati da tutto il mondo che vorranno vivere esperienze premium. Milano Cortina 2026 sarà un grande successo, un modello di integrazione tra spettacolo sportivo e servizi di ospitalità d’eccellenza, lasciando un segno indelebile per il futuro dell’Italia”.

Milano

La Clubhouse 26 di Milano occuperà la sede dei Dazi, costruita nel 1806 e ricostruita nel 1838. La location celebra la cultura milanese e offre una pausa di lusso durante i Giochi. La Clubhouse 26 di Cortina, invece, si trova nel Ristorante 5 Torri. In stile chalet, la lounge offrirà accesso garantito agli eventi di curling e sci alpino femminile.

A Cortina, al traguardo delle gare di sci alpino femminile, sarà presente anche la Tofane Lounge, che offrirà un punto di osservazione unico sulle montagne e sullo sport. La Clubhouse 26 di Livigno offrirà un ambiente rilassante per una pausa prima o dopo le gare di freestyle e snowboard. È disponibile anche il pacchetto Winter Essentials, che offre biglietti di categoria C (offrendo un’opzione accessibile) garantiti per eventi selezionati di hockey su ghiaccio nella sede di Santa Giulia a Milano, insieme all’accesso prioritario (a seconda della sede), a un regalo a tema sportivo, a un accesso privilegiato al Megastore di Milano Cortina e a una proposta di snack e bevande all’arrivo.

L’iniziativa

On Location ha lanciato le Clubhouse ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con Clubhouse 24 a Palais de Tokyo. L’iniziativa ha avvicinato migliaia di fan all’esperienza di hospitality dei Giochi, anche con trasmissioni in diretta di eventi sportivi, mostre interattive e una partnership con il Museo olimpico. Il programma di hospitality dei Giochi olimpici invernali offre anche pacchetti Overnight che includono la sistemazione per gli ospiti che desiderano alloggiare nei villaggi montani e semplificare gli spostamenti.

Ogni pacchetto Overnight include un biglietto per un evento sportivo olimpico, abbinato a una serie di opzioni di hospitality all’interno delle sedi di gara. Will Whiston, vicepresidente esecutivo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di On Location, ha commentato: “A meno di un anno dall’inizio, Milano Cortina 2026 si preannuncia come un’edizione dei Giochi olimpici invernali davvero eccezionale, e siamo entusiasti di offrire ai fan un accesso senza precedenti all’azione, con accesso vip e check-in dedicato, incontri con gli atleti, punti di osservazione incredibili sulle linee di partenza e di arrivo e cibo delizioso che rappresenta la ricca cultura italiana. Sono opportunità che si possono ottenere solo attraverso l’offerta di hospitality ufficiale fornita da On Location, l’unico ed esclusivo fornitore di hospitality ufficiale di Milano Cortina 2026”.

L’offerta gastronomica

Per tutte queste sedi, On Location ha nominato lo chef e ristoratore italiano Carlo Zarri come culinary director. Zarri ha una vasta esperienza nell’ospitalità globale, avendo supervisionato l’offerta culinaria in diverse sedi di precedenti Giochi olimpici e paralimpici, tra cui Salt Lake City 2002, Atene 2004, Torino 2006 e Vancouver 2010.

Imprenditore, chef e sommelier esperto con una tradizione familiare nel settore dell’ospitalità, Zarri si concentrerà sulla presentazione delle diverse tradizioni culinarie del Nord Italia, incorporando specialità regionali e ingredienti provenienti da Milano, Valtellina, Cortina d’Ampezzo e Val di Fiemme. Emilio Pozzi, amministratore delegato di On Location Italia, ha aggiunto: “Mentre pianifichiamo esperienze di hospitality premium e indimenticabili per i nostri ospiti, siamo onorati di avere Carlo Zarri a bordo come culinary director per i Giochi. La sua esperienza e il suo talento garantiranno agli ospiti un’immersione completa nella gastronomia italiana di livello mondiale mentre assisteranno a questi emozionanti Giochi”.

