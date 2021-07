Insieme al lusso, anche il turismo non vede l’ora di ripartire. Dal Nord al Sud Italia sono numerose le strutture che, nel pieno rispetto delle normative anti-Covid, hanno aperto le loro porte per accogliere di nuovo una clientela internazionale. Abbiamo selezionato alcune delle location più belle dello stivale tra castelli in Maremma, resort a cinque stelle e oasi del benessere.

Castello di Vicarello

Nel cuore della Maremma toscana, tra Roma e Firenze, il Castello di Vicarello è circondato da 40 ettari di vigneti, oliveti e terreni agricoli biologici. Il suo restauro risale a 25 anni fa quando Carlo e Aurora Baccheschi Berti, che in quegli anni si dividevano tra Bali e Milano lavorando nel campo della moda, del tessile e dell’arredamento, hanno iniziato il percorso di conversione di tre aree di terreno circostante, oggi pluripremiati vigneti omeopatici. Nella tenuta tutti i vini sono infatti coltivati da due generazioni della famiglia Baccheschi-Berti e accompagnano una cucina stagionale con ingredienti coltivati in loco. Tante le experience offerte dalla tenuta tra cui la possibilità di cucinare ricette tradizionali toscane, degustare i vini oppure visitare un caratteristico laboratorio di pelletteria situato in un villaggio vicino. L’area benessere prevede poi massaggi con oli biologici e ingredienti provenienti dai giardini del castello, e trattamenti negli splendidi giardini della struttura, circondati dai profumi della lavanda e del gelsomino.

Infinity Pool and Building Lefay Vital Gourmet_Fagottelli Pool Indoor Lefay Vita Gourmet La Trota Pool Infinity with a view

Lefay resort & SPA Lago di Garda

Lusso e forte attenzione alle tematiche ambientali. Lefay resort & SPA Lago di Garda è il primo gioiello della collezione Lefay resorts e sorge a Gargnano, nel cuore della Riviera dei Limoni su un parco naturale di ben 11 ettari. Si tratta inoltre della prima struttura del Sud Europa CO2 free ad aver ottenuto il Green Globe. Tutte le 93 suite della struttura sono realizzate con tessuti naturali come legno di ulivo e noce. Un esclusivo tempio del benessere di oltre 3.800 metri quadrati, che ospita un centro fitness aperto 24h e una palestra con attrezzi Technogym. Il ristorante “La grande limonaia” rievoca poi i profumi dei giardini di agrumi con piatti che raccontano il meglio della cucina mediterranea. Dall’infinity pool, infine, sarà possibile trascorrere una giornata a bordo piscina in un’ambiente intimo e di totale relax.

Borgo dei Conti Resort

A 20 chilometri da Perugia, nel cuore dell’Umbria più autentica si trova uno storico borgo risalente al XIII secolo. Borgo dei Conti Resort, Relais & Châteaux dal 2011, è l’albergo diffuso di origini medioevali nel cuore della campagna umbra, a pochi chilometri da Perugia e dal Lago Trasimeno. La tenuta, che si estende su una superficie di 20 ettari di panorama boschivo e curati giardini all’inglese, dopo un importante restauro ospita oggi 50 camere suddivise in due antichi edifici storici: Lo Chateau e La Colonica. Il Ristorante Rura è oggi la proposta gourmet del resort e ripercorre la tradizione gastronomica italiana con attenzione alle materie prime locali e stagionali. Circondata da olivi secolari e caratterizzata da ampie vetrate, la Borgo dei Conti Spa offre poi un percorso umido, vasche e trattamenti indoor. Recente novità è il progetto multimediale “Il Cinema all’Aperto”, in collaborazione con Sony e Yamaha.

Therasia Resort Sea & Spa

Questo resort è l’espressione della grande passione per l’ospitalità di Luigi e Rita Polito. Tra mare e cielo, sul promontorio dell’Isola di Vulcano e quindi esposto al sole dall’alba al tramonto, il Therasia Resort Sea & Spa per il reopening 2021 ha inaugurato 4 nuove suite: la Vulcano, la Basiluzzo, la Filicudi e la Eolie con una vista panoramica sui Faraglioni e Lipari. Il ristorante “I Tenerumi”, il primo vegetariano della destinazione, accoglie per la stagione lo chef Davide Guidara. Qui la sostenibilità è una vera e propria filosofia di vita grazie alla tutela della biodiversità e all’utilizzo delle materie prime coltivate nell’orto biologico. Senza dimenticare l’infinity pool con vista su tutto l’arcipelago e le due piscine con acqua di mare per la thalassoterapia affacciate sull’Isola di Panarea e Stromboli.

Tombolo Talasso Resort

Tombolo Talasso Resort di Marina di Castagneto Carducci (Livorno) è un 5 stelle, gestito dal 2017 da Cosmopolitan Hotels Group. Situato in un parco pineta affacciato sul mare della Costa degli Etruschi, il resort, che accoglie 115 stanze tra camere e suite, offre trattamenti di talassoterapia con 5 vasche coperte e 2 esterne alimentate con acqua di mare. Nel 2019 è stato inaugurato Tombolo Beach, un ristorante/bar, dove gli ospiti possono pranzare e sorseggiare un drink al tramonto, assaporando piatti firmati dallo chef Danilo Loris Fusaro. Da quest’anno, inoltre, la spiaggia del resort si arricchisce di nuovi servizi per gli amanti dello sport con corsi di sup e kayak a disposizione degli ospiti.

Furnirussi Tenuta

Circa 4500 alberi su 20 ettari di terreno circondano Furnirussi Tenuta e sono stati piantati nel 2008 dall’azienda agricola Furnirussi, family business guidato da Luigi De Santis insieme alla madre Anna Maria Balena e alla sorella Gloria De Santis. Ci troviamo in Puglia, per la precisione a Serrano, dove all’interno del ficheto biologico più grande d’Europa si trova un resort 5 stelle per vivere appieno l’esperienza culinaria e paesaggistica della Grecìa Salentina. Con 29 suite di cui una presidenziale di 85mq con 2 camere da letto, due bagni con Jacuzzi e un terrazzo privato da 120mq avvolto da una ricca vegetazione mediterranea, all’interno della tenuta si coltiva infatti solo cibo biologico. Il percorso benessere comprende un’accogliente SPA con massage rooms, idromassaggio e un Hammam scavato nella roccia calcarea. “Siamo pronti ad accogliere anche coloro che vorranno fare smart working in un contesto tranquillo e adatto anche per questa fetta di viaggiatori”, afferma Luigi De Santis.

La Foleia

Un giardino segreto dove, specialmente nella bella stagione, si sente solo il gracidare delle rane nelle acque del lago. Con l’arrivo dell’estate, in questa struttura poco distante dal Lago Maggiore la vegetazione si arricchisce di ninfee con i loro fiori rosa mentre la sera, a volte, si vedono gli aironi posarsi sul lago. La Foleia si trova immersa in un bosco di querce e ospita un cerchio d’acqua di 4000 mq alimentata da una sorgente naturale del Ticino. Sulle due rive opposte del lago sorgono due case che si specchiano l’una con l’altra: una a pianta ottagonale, con le porte finestre che dal salone inquadrano l’acqua e le statue che ne ornano i bordi, l’altra dallo stile neoclassico in un trionfo di marmi e grande vetrate. Per i più avventurosi, un Land Rover Defender 110 d’epoca è a disposizione per guidarvi in gite studiate ad hoc dallo staff (Mottarone, boschi del lago Maggiore, rive del lago d’Orta) con la possibilità di organizzare picnic gourmet sull’erba. Ma non solo: si potrà scegliere tra giri in barca sul lago Maggiore, cooking class, lezioni di equitazione, degustazione di vini, kite/wind Surf oppure escursioni in mountain bike.

Tenuta di Murlo

La Tenuta di Murlo , appartenente alla stessa famiglia da generazioni, si trova a soli 20 minuti da Perugia. Una posizione strategica per visitare i più bei borghi umbri, tutti in un raggio di massimo di 30-40 minuti. Rinomata per la sue maestose montagne e colline e per i suoi immensi paesaggi, la Tenuta di Murlo è il posto perfetto per una vacanza alla ricerca della quiete immersi in migliaia di ettari di riserva naturale. La tenuta ospita sette ville con giardino e piscina privati, un cottage, un appartamento e tre deluxe rooms. Il ristorante “Il Caldaro” sorge poi in un’imponente casolare medievale costruito sopra le rovine di un’antica torre di avvistamento risalente al XIV secolo.

Borgo San Felice