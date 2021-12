Anche i più piccoli avranno la loro Tesla: svelato il mini quad elettrico da 1.900 dollari

Dopo il fischietto Cyberwhistle da 50 dollari che ha registrato il tutto esaurito in pochissimo tempo, Tesla svela un nuovo veicolo elettrico. Questa volta però è dedicato ai più piccoli. Infatti, ispirandosi al design del Cybertruck annunciato nel 2019, che dovrebbe passare nella fase di produzione durante il prossimo anno, l’azienda statunitense ha annunciato una novità che, per i più veloci, potrà addirittura arrivare sotto l’albero di Natale.

Out riding with the kids on the Cyberquads! So much fun for kids and adults! @tesla pic.twitter.com/gq23GWsiDk — Franz von Holzhausen (@woodhaus2) December 2, 2021

Al momento disponibile solo per i residenti negli Stati Uniti d’America, Cyberquad for Kids è appunto un quad elettrico di dimensioni ridotte pensato per bambini dagli 8 anni in su ma che può essere guidato anche dagli adulti purché abbiano un peso corporeo inferiore ai 68kg. Dotato di un telaio in acciaio, freno a disco posteriore, sospensioni regolabili e sedile imbottito, il veicolo gode di un’autonomia che permette di percorrere fino a 24km con una singola ricarica alla velocità massima di circa 16km/h.

Composto da 18 parti differenti che si dovranno assemblare seguendo le indicazioni presenti sul manuale d’istruzione fornito in dotazione, il veicolo offre tre modalità di marcia differenti di cui una retromarcia e la ricarica completa richiederebbe circa 5 ore. Già sold out, il prezzo di listino di Cyberquad for Kids è di 1.900 dollari (circa 1.680 euro) e la consegna è prevista entro quattro settimane dall’ordine. Tuttavia, per coloro che si stanno chiedendo se la novità debutterà anche in Europa, a oggi non abbiamo ulteriori dettagli.