Come questa iniziativa di maison Valentino, Air France, KLM permetterà di ridurre l’impatto ambientale dei viaggi

“La produzione di carburanti sostenibili per l’aviazione è fondamentale per raggiungere gli obiettivi di riduzione di CO2 nel nostro settore. Aziende importanti come Valentino, che comprendono appieno il nostro impegno ambientale e condividono la nostra stessa filosofia, fanno sì che la strada sia sempre meno in salita. Grazie a questo accordo saremo in grado di stimolare più rapidamente la disponibilità di carburante per aviazione sostenibile su larga scala e di renderne in futuro il prezzo più competitivo rispetto ai combustibili fossili“, ha affermato Stefan Vanovermeir, direttore generale Air France-KLM East Mediterranean.