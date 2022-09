Amazon userà una nuova forma di diesel prodotto da energie rinnovabili per alimentare i suoi camion

A partire dal 2023, Amazon userà una nuova forma di energia rinnovabile per i suoi camion. Si tratta di un carburante diesel prodotto miscelando idrogeno pulito derivante da fonti rinnovabili con anidride carbonica proveniente da scarti industriali. Una versione che, secondo secondo la società di Jeff Bezos, riduce drasticamente le emissioni di carbonio rispetto a quella a base di petrolio.

Amazon sta acquistando questo nuovo combustibile da Infinium, una startup con sede a Sacramento, in California. Come affermato da Daniel Gross, direttore del Fondo di impegno per il clima del colosso statunitense, questo ‘elettrocombustibile’ verrà utilizzato per i camion che effettuano consegne di media distanza, come, per esempio, quelli che trasportano i prodotti dai fornitori ai centri di distribuzione. “Riteniamo che in questo modo ridurremo le emissioni di CO2 del 95%”, ha dichiarato Gross a Forbes. “Il risultato è migliore di quello che si otterrebbe da un diesel rinnovabile basato sugli scarti alimentari”.

Il carburante di Infinium

I combustibili derivanti dal petrolio come diesel e benzina sono il risultato di diverse combinazioni chimiche di idrogeno e carbonio. Quello di Infinium invece viene realizzato con idrogeno prodotto dall’acqua, elettricità proveniente da fonti rinnovabili e CO2. “Il nostro combustibile viene creato con carbonio riciclato, di scarto, che altrimenti verrebbe emesso come gas serra”, ha spiegato il ceo di Infinium Robert Schuetzle.

Si parte dalla California

L’accordo prevede che Infinium fornisca ad Amazon carburante utile ad alimentare i camion per 5 milioni di miglia all’anno. Le due società non hanno condiviso i dettagli finanziari dell’intesa. Il lancio del nuovo ‘elettrocombustibile’ avverrà nel sud della California. “È la regione più popolosa degli Stati Uniti, dove abbiamo una grande concentrazione di clienti e una rete logistica molto ben sviluppata”, ha dichiarato Gross.

Gli obiettivi di sostenibilità di Amazon

Amazon ha annunciato di voler raggiungere l’obiettivo ‘zero emissioni’ entro il 2040. Per farlo, ha cominciato a puntare sulle energie rinnovabili per compensare l’inquinamento prodotto dalla sua enorme flotta di veicoli e dai suoi data center. Va in questa direzione anche l’accordo per l’acquisto di idrogeno ‘green’ da PlugPower e di centomila camion con batteria elettrica da Rivian.

Tuttavia, nel suo ultimo rapporto annuale sulla sostenibiltà, la società di Bezos ha rivelato per il 2021 emissioni totali di carbonio pari a 71,5 tonnellate, il 18% in più rispetto all’anno precedente.

