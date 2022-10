Casavo sbarca in Francia e acquisisce una delle più importanti proptech sul mercato

Casavo prosegue l’espansione in Europa e annuncia lo sbarco in Francia a partire da Parigi. L’ingresso nel mercato francese segue il round di finanziamento di 400 milioni di euro chiuso a luglio. La piattaforma europea di nuova generazione per vendere e comprare casa prosegue quindi l’obiettivo di internazionalizzazione intrapreso negli ultimi due anni in una delle piazze più dinamiche del panorama europeo.

Casavo sbarca nel mercato francese

Con oltre 1,2 milioni di transazioni annue, la Francia rappresenta infatti la più grande opportunità di business di Casavo in Europa in termini di volumi. L’operatività parte da Parigi, città che vanta circa 45mila transazioni residenziali all’anno e un mercato immobiliare molto più liquido rispetto a quello di altre città europee: in media il tempo necessario per una vendita nella capitale francese è inferiore del 40%-50% rispetto a quelli di Milano e Madrid.

Queste condizioni si rivelano ideali per Casavo, che da sempre punta a facilitare e digitalizzare le transazioni residenziali, adattandosi alle diverse sfumature ed esigenze di ogni mercato. In quello francese in particolare, la stragrande maggioranza (circa il 60%) dei venditori vuole esplorare il mercato e cercare di ottenere il prezzo più alto, senza però dimenticare il fattore tempo. Per questo motivo, Casavo si impegna a trovare il migliore acquirente sul mercato, ma se il venditore non dovesse essere soddisfatto dell’offerta ricevuta, Casavo si fa garante della vendita entro cinque mesi dalla firma del mandato e interviene come acquirente diretto.

L’acquisizione di Proprioo

L’ingresso di Casavo nel mercato francese avviene dopo aver chiuso lo scorso luglio un aumento di capitale di 400 milioni di euro, composto da un round Serie D di 100 milioni di euro guidato da Exor e un ulteriore capitale di debito di 300 milioni di euro, e dopo l’avvio delle attività in Portogallo lo scorso gennaio.

Per aumentare la competitività e accelerare lo sviluppo del business in Francia, Casavo ha deciso di acquisire Proprioo, piattaforma PropTech leader di mercato. L’acquisizione consente a Casavo di far leva sull’expertise, sulla tecnologia e sulla rete di 150 professionisti, di cui più di 100 agenti immobiliari locali, del team di Proprioo. Questa operazione sottolinea l’approccio inclusivo di Casavo verso i player tradizionali del settore, parte del DNA dell’azienda fin dalla sua fondazione.

Obiettivo del 5% della quota di mercato francese

“Abbiamo sempre visto il Paese d’Oltralpe come la più grande opportunità per il mercato residenziale in Europa, visto l’importante volume delle transazioni”, dice Giorgio Tinacci, fondatore e cep di Casavo. “Il nostro obiettivo è aiutare migliaia di consumatori francesi con una soluzione semplice, sicura e vantaggiosa per vendere o acquistare casa. L’intero team di Proprioo – a partire dai fondatori Simon Primack e Henri Pagnon – ha lavorato finora in modo eccellente perseguendo la nostra stessa mission, siamo pertanto felici di unire le forze e continuare il percorso insieme”. L’obiettivo? Raggiungere una quota di mercato del 5% in tutte le aree metropolitane chiave entro il 2025, iniziando in particolare da Parigi. “Siamo consapevoli che si tratti di un obiettivo ambizioso, ma siamo convinti che potremo raggiungerlo grazie alla nostra tecnologia, a importanti investimenti e al know-how locale di Proprioo”.

Con un team internazionale composto da oltre 500 persone, ad oggi Casavo è presente in dieci città oltre a Parigi (Milano, Roma, Torino, Firenze, Bologna, Madrid, Barcellona, Malaga, Siviglia e Lisbona) e ha all’attivo più di 5.000 transazioni, per un valore di oltre oltre 1,7 miliardi di euro.

