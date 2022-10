indu4.0 sta diventando il leader innovativo della più grande rivoluzione industriale dal 1970

indu4.0 – Brand voice| PAID PROGRAM

Ciò che è iniziato come base di criptovalute come Bitcoin, la tecnologia blockchain – un registro virtuale in grado di registrare e verificare un volume elevato di transazioni digitali – si sta ora diffondendo in un’ondata di settori. Nel 2021, i finanziamenti alle startup blockchain sono aumentati del 713% anno su anno, superando i 25 miliardi di dollari.

Mentre la popolarità di Bitcoin ha contribuito a dimostrare l’applicazione della blockchain alla finanza, gli imprenditori sono arrivati ​​​​a credere che la tecnologia possa trasformare molti altri settori. Un altro settore sull’orlo di una rivoluzione è l’industria manifatturiera e indu4.0 si sta dimostrando leader del settore.

I numeri di indu4.0

Con investimenti di oltre 300 miliardi di dollari all’anno e un fatturato totale di oltre 20 miliardi di dollari, la produzione è rimasta una componente integrante del funzionamento delle società e delle imprese nel loro insieme. L’industria manifatturiera rimane tuttavia afflitta da inefficienze. La ricerca di partner industriali è poco trasparente, incompleta, dispendiosa in termini di tempo e olisticamente costosa a causa dell’elevata varietà e complessità del mercato. La ricerca esauriente di nuovi clienti o fornitori comporta costi elevati e richiede la partecipazione fisica alle fiere che non è sempre possibile né efficiente.

Le sfide di indu4.0

indu4.0 ha coraggiosamente affrontato queste inefficienze, producendo un mercato B2B di livello mondiale per riunire “domanda e offerta” in modo rapido, efficiente ed economico. Hanno integrato con successo prodotti e servizi altamente diversificati e complessi con un sofisticato sistema di filtri in modo intuitivo su un’unica piattaforma.

Oltre all’economia della piattaforma del mercato, l’ecosistema indu4.0 si concentra anche sull’uso della tecnologia blockchain e offre pagamenti basati su blockchain. Pertanto, viene creato e utilizzato il token specifico INDU. Per affrontare il problema della sicurezza dei documenti, l’introduzione della sicurezza Nft consente una trasmissione più sicura e protetta dei documenti. Le fiere virtuali nel metaverso aiutano i clienti ad accedere agli eventi da qualsiasi luogo e migliorano l’efficienza per i partecipanti attraverso viaggi e trasporti indipendenti.

Mentre abbiamo visto una minore copertura di progetti basati su blockchain durante il mercato ribassista, molti imprenditori continuano a costruire il futuro dietro le quinte. indu4.0 si sta rivelando uno dei principali progetti che entrano nel quarto trimestre grazie ai suoi leader innovativi e ambiziosi e al posizionamento in un settore che inevitabilmente vedrà importanti scoperte.

La prevendita di indu4.0 verrà lanciata alla fine di ottobre e sia gli appassionati di produzione che quelli di crittografia sono entusiasti del futuro del progetto.

