Flazio.com, l’azienda catanese di site builder che sta attraendo talenti da tutto il mondo

È di base a Catania e ha recentemente aperto una sede a Milano la prima piattaforma italiana no-code che sta rivoluzionando il modo in cui è possibile realizzare un sito web o un e-commerce.

Si chiama flazio.com ed è stata premiata dal Financial Times per essere una delle aziende italiane più in rapida crescita in Europa.

Con l’obiettivo di rendere il digitale un mondo più accessibile e democratico, permettendo a tutti di avere un sito web senza conoscere alcun linguaggio di programmazione, Flazio si presenta come la soluzione perfetta per diffondere la cultura del no code e ridurre drasticamente la piaga dell’analfabetismo digitale, trasformando i cittadini in quelli che Gartner ha definito come citizen developer.

Cos’è Flazio?

Si tratta di una piattaforma no-code completa che consente di creare da zero un sito web professionale senza dover scrivere una sola riga di codice. Leader di mercato in Italia, con oltre un milione di siti, permette di gestire e creare siti web e siti e-commerce in modo semplice e intuitivo, a costi contenuti.

L’intero processo di realizzazione richiede soltanto 3 minuti e 4 semplici step: registrarsi gratuitamente sul sito, scegliere tra più di 1000 template gratuiti pensati per ogni business, personalizzare il sito internet e scegliere un dominio. Completati questi passaggi, il sito web viene immediatamente messo online, pienamente operativo.

Un modello di successo per attrarre talenti

Eletta azienda Leader della Crescita 2023 secondo Il Sole 24 Ore, Flazio è stata premiata anche dal Financial Times tra le società europee che hanno raggiunto il più alto tasso di crescita annuo composto dei ricavi tra il 2018 e il 2021, secondo la classifica internazionale Europe’s Fastest Growing Companies.

Con un fatturato in costante crescita e protagonista di una forte espansione nei mercati internazionali, il sito conta oggi un team multidisciplinare e internazionale di oltre 30 talenti del digitale, composto da ingegneri informatici, programmatori, designer, copywriter e creativi ed è considerato oggi uno dei Best Place to Work del Sud Italia.

Una cultura aziendale diffusa e condivisa, che garantisce il giusto equilibrio tra lavoro e tempo libero, e un piano di incentivi sfidante e gratificante, sono solo alcuni degli aspetti che rendono Flazio un modello di successo per attrarre nuovi talenti.

Intanto la flessibilità lavorativa: i collaboratori possono svolgere le loro attività nei momenti che ritengono più idonei, senza alcun sistema di timbratura. Poi lo smart working e remote working, con la possibilità di lavorare da casa o da qualsiasi altra parte del mondo.

Inoltre c’è il welfare aziendale a supporto della genitorialità: sistema di sostegno per tutti i collaboratori con figli. Senza dimenticare i premi di produzione, percorsi di career management con figure senior ed eventi di team building.

Cosa c’è nel futuro di Flazio?

Accelerare il processo di trasformazione digitale delle imprese italiane e un piano di espansione verso nuovi mercati internazionali, sono i prossimi obiettivi dell’azienda, costantemente alla ricerca di nuovi talenti grazie a un importante piano di assunzioni previsto per il 2023 e consultabile direttamente dal sito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.