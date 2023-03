Reimagine Marketing, appuntamento domani 7 marzo con la potenza dei dati

Big data, customer journey, esperienza d’acquisto, real time e unione tra online e offline. Saranno queste alcune delle parole d’ordine che governeranno la terza edizione di, l’evento organizzato da Forbes Italia in collaborazione con Sas.

In diretta live su Forbes.it domani dalle ore 16.00 dalla sede di Milano di Sas, l’evento (qui il link per iscriversi) si soffermerà sull’importanza sempre più ponderante del marketing all’interno della nostra società, sia in termini di relazione con clienti e consumatori, sia in termini di business e di asset strategico per le aziende. Soprattutto in un contesto in cui la pandemia ha inevitabilmente trasformato e rivoluzionato la nostra società, portandola su un nuovo livello: quello in cui l’offline e l’online convivono senza alcuna differenza o distacco e in cui l’esperienza e la fedeltà del cliente è diventato il nuovo mantra delle aziende.

Condotto da Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, l’evento vedrà quindi la presenza di alcuni dei più importanti esperti del settore: Maria Carla Snaiderbaur, business solutions leader customer intelligence di SAS, Barbara Tamburini, head of products development & marketing communication di UniCredit, Patrizia Cianetti, marketing and communications director di Ducati, Luca Cardone, responsabile 5G & corporate solutions di WindTre, e Michele Delle Fave, responsabile customer value management imprese BancoPosta di Poste Italiane. Appuntamento a domani.

