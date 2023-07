La disinformazione di alcuni contenuti dell’AI? Ecco perché Bill Gates non se ne preoccupa troppo

(Photo by Jamie McCarthy/Getty Images for Bill & Melinda Gates Foundation)

Gli strumenti di intelligenza artificiale generativa sono arrivati, così come i timori per un loro uso improprio. Uno dei principali pericoli di questa tecnologia sta nella disinformazione durante le elezioni , oltre all’invenzione di informazioni distorte e ai possibili imbrogli nei compiti a scuola.

Il miliardario Bill Gates, che all’inizio dell’anno ha dichiarato a Forbes di ritenere il passaggio all’Ia “importante quanto il pc”, è preoccupato per tutte queste sfide. Ma, come ha affermato in un recente post, ritiene che la tecnologia possa essere utilizzata per affrontare tutti gli ostacoli.

Uno dei problemi più noti dei modelli linguistici di grandi dimensioni è la loro tendenza ad avere “allucinazioni” o a produrre informazioni di fatto non corrette, distorte o dannose. Ciò è dovuto al fatto che i modelli vengono addestrati su una vasta quantità di dati raccolti sul web che sono pieni di pregiudizi e disinformazione.

L’ottimismo di Bill Gates

Secondo Gates è possibile costruire strumenti di intelligenza artificiale che siano consapevoli dei dati errati su cui vengono addestrati e delle ipotesi distorte che formulano.

“I modelli di intelligenza artificiale riprendono tutti i pregiudizi presenti nei testi su cui sono stati addestrati”, ha scritto. “Sono ottimista sul fatto che, col tempo, si possa insegnare a questi modelli a distinguere i fatti dalla finzione. Un approccio è quello di incorporare in questa tecnologia valori umani e ragionamenti di livello superiore”.

A questo proposito, ha evidenziato i tentativi di OpenAi, creatore di ChatGpt, di rendere i propri modelli più accurati, rappresentativi e sicuri attraverso il feedback umano. Ma il chatbot virale è pieno di pregiudizi e imprecisioni anche dopo averlo addestrato con una versione avanzata del suo modello linguistico di grandi dimensioni, GPT-4.

I ricercatori di Ia hanno scoperto che ChatGpt rafforza gli stereotipi di genere sui lavori delle donne e degli uomini (i chatbot più recenti, come il bot rivale Claude 2.0 di Anthropic, stanno cercando di migliorare l’accuratezza e di ridurre i contenuti dannosi, ma non sono ancora stati testati dagli utenti).

L’investimento di Microsoft in OpenAi

Gates ha un motivo per parlare di ChatGpt: la sua azienda Microsoft ha investito miliardi di dollari in OpenAi. Alla fine di aprile, la sua ricchezza è aumentata di 2 miliardi di dollari dopo che, nel corso della conferenza stampa sui guadagni della sua azienda, l’Ia è stata menzionata più di 50 volte. Attualmente la sua valutazione è di circa 118 miliardi di dollari.

Un esempio di cui Gates ha parlato nel suo blog è il modo in cui gli hacker e i criminali informatici utilizzano gli strumenti di Ia generativa per scrivere codici o creare voci generate dalla tecnologia per realizzare truffe telefoniche.

Bill Gates contro il blocco dell’intelligenza artificiale

Queste azioni fuori controllo hanno portato alcuni leader, tra cui il cofondatore di Apple Steve Wozniak, l’ad di Tesla, SpaceX e Twitter Elon Musk e il cofondatore del Center for Human Technology Tristan Harris, a chiedere una pausa dall’utilizzo di potenti strumenti di Ia in una lettera aperta pubblicata a fine marzo.

Gates ha reagito alla lettera, sottolineando di non credere che una pausa negli sviluppi possa risolvere le sfide. “Non dovremmo cercare di impedire temporaneamente alle persone di implementare nuovi sviluppi nell’Ia, come alcuni hanno proposto”, ha scritto.

Secondo l’imprenditore, invece, queste conseguenze offrono ulteriori motivi per continuare a sviluppare strumenti avanzati di Ia e normative che consentano ai governi e alle aziende di individuare, limitare e contrastare gli usi impropri della tecnologia. “I criminali informatici non smetteranno di creare nuovi strumenti. Lo sforzo per fermarli deve continuare allo stesso ritmo”, ha scritto.

I dubbi sulle affermazioni di Bill Gates

Ma l’affermazione di Gates, secondo cui gli strumenti di Ia possono essere utilizzati per combattere le carenze di altri modelli di intelligenza artificiale, potrebbe non reggere – almeno non ancora. Ad esempio, sebbene sia stata lanciata una serie di rilevatori di Ia e di deepfake, non tutti sono sempre in grado di segnalare correttamente i contenuti manipolati.

Secondo un rapporto del New York Times, alcuni ritraggono erroneamente immagini reali come generate dall’Ia. Tuttavia, questa tecnologia deve essere monitorata e regolamentata dalle agenzie governative e dalle aziende per controllarne gli effetti indesiderati sulla società, ha affermato Gates. “Siamo nell’era dell’Ia. Non è così diversa dall’epoca precedente all’introduzione dei limiti di velocità e delle cinture di sicurezza”.

