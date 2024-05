Parte da Milano la quinta edizione di Imprese Vincenti, il progetto di Intesa Sanpaolo per valorizzare le pmi

Prende il via da Milano la quinta edizione di “Imprese Vincenti”, il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese. Le azioni indirizzate verso i filoni progettuali del pnrr e di Transizione 5.0 sono tra i parametri di selezione delle aziende presentate durante il tour, che farà tappa nelle principali città italiane.

Il progetto

In quattro edizioni si sono autocandidate al programma circa 14.000 Pmi, di cui 4mila solo quest’anno. Un segmento di imprese che complessivamente contano 150mila dipendenti e registrano circa 35 miliardi di fatturato. Le 150 imprese selezionate quest’anno, di cui 10 straniere, hanno attivato progetti o raggiunto risultati significativi sul generare valore economico e impatto sociale su innovazione, ricerca, transizione digitale ed ecologica, export e internazionalizzazione, su passaggio generazionale e consolidamento dimensionale, su formazione e welfare. Tre delle 15 tappe saranno dedicate all’agribusiness, alle imprese sociali e al terzo settore, e ad imprese estere che operano nelle geografie della Divisione International Subsidiary Banks di Intesa Sanpaolo. Il tour si concluderà con un evento che riunirà tutte le 150 aziende e proporrà il confronto sui fattori di successo dell’imprenditoria italiana.

Prima tappa a Milano

La prima tappa del tour è stata ospitata a Palazzo Turati a Milano: le 10 imprese con sede nel capoluogo lombardo e nella sua provincia si sono presentate, raccontando la propria storia aziendale e le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo: Giorgi Engineering e Temporiti che operano nella meccanica, Acbc e Fabert attive nel settore moda, Biopap nell’imballaggio sostenibile, Brofind nell’ambiente, Isopren nell’industria, Aerospace Materials Management nell’aerospazio, Delcon nel sistema salute e Recarbon nell’automotive.

“Le dieci aziende che oggi premiamo sono l’espressione del made in Italy ed esempi positivi per il sistema produttivo di Milano, Monza e Brianza”, ha detto Pierluigi Monceri, direttore regionale Milano, Monza e Brianza di Intesa Sanpaolo. “Hanno saputo cogliere nuovi stimoli e avviato percorsi in logica esg, elementi distintivi e coerenti con una nuova vocazione che genera sviluppo economico e sociale. Nel 2023 abbiamo erogato alle imprese e alle famiglie di questi territori 2,9 miliardi di euro, di cui circa 500 milioni per investimenti sostenibili, circular economy e mutui green, a conferma del nostro impegno nell’aiutare a cogliere tali opportunità, a favore di una crescita stabile e inclusiva”.

