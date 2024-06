Gli azionisti di Tesla approvano il pacchetto retributivo da 50 miliardi di dollari di Elon Musk

Gli azionisti di Tesla hanno votato per approvare il pacchetto retributivo da circa 50 miliardi di dollari dell’ad Elon Musk durante l’assemblea annuale della società. Intanto l’azienda di veicoli elettrici cerca di appellarsi alla decisione di un giudice del Delaware che ha annullato l’accordo record all’inizio di quest’anno, tenendo ancora bloccato il pacchetto.

Aspetti principali

Il voto sarà probabilmente utilizzato come parte della sfida della società contro il giudice della Corte di Cancelleria del Delaware, Kathaleen McCormick , che ha definito il premio di Musk “inspiegabile”.

, che ha definito il premio di Musk “inspiegabile”. Gli azionisti hanno approvato la riorganizzazione di Tesla dal Delaware al Texas, una transizione per la quale Musk ha spinto dopo che il suo accordo di compensazione è stato annullato da McCormick a gennaio, quando ha twittato: “Non aprite mai la vostra società nello stato del Delaware”.

Il premio di Musk prevede che l’uomo più ricco del mondo abbia delle stock option legate a dei traguardi di performance e varia in base al prezzo delle azioni di Tesla, che è sceso di quasi il 27% dall’inizio dell’anno.

legate a dei traguardi di performance e varia in base al prezzo delle azioni di Tesla, che è sceso di quasi il 27% dall’inizio dell’anno. Il fratello di Musk, Kimbal Musk, e James Murdoch, figlio del miliardario magnate dei media Rupert Murdoch, sono stati rieletti nel consiglio di amministrazione di Tesla.

A margine

Il titolo Tesla è balzato fino a 190 dollari per azione giovedì, prima di scendere a 182,47 dollari alla chiusura.

Le stime di Forbes

Forbes stima il patrimonio netto di Musk a 212,8 miliardi di dollari, dopo un aumento dell’1,4% giovedì.

Fatti sorprendenti

Quando alla conferenza degli azionisti è stato chiesto a Musk di parlare del suo stato di salute, il capo di Tesla ha detto agli azionisti: “Negli ultimi sette mesi abbiamo avuto due maniaci omicidi che hanno cercato di uccidere me e un gruppo di altre persone”. Il miliardario ha deciso di smettere di firmare articoli per paura della sua sicurezza: “Devo essere più scostante e altro, cosa che preferirei non fare, ma mi sembra saggio”.

Sullo sfondo

Il voto degli azionisti non cambia la controversia sul pacchetto retributivo di Musk nel Delaware: McCormick ha esaminato la stretta relazione tra l’imprenditore e il consiglio di amministrazione di Tesla, affermando che la società non ha protetto gli interessi degli azionisti.

Tesla dunque deve attendere la sentenza definitiva sul premio di Musk, ritardata per le preoccupazioni sulle modalità di pagamento delle spese legali, prima di poter fare appello alla decisione di McCormick.

Il professore di legge della Columbia University Zohar Goshen ha dichiarato a Forbes che un ricorso fallito da parte di Tesla potrebbe essere affrontato dall’azienda proponendo agli azionisti un premio sostitutivo di valore inferiore per Musk. Il pacchetto retributivo approvato giovedì dovrebbe aumentare le azioni Tesla di Musk dal 13% al 22%. Il miliardario però ha dichiarato di aver bisogno del 25% di azioni per sviluppare l’intelligenza artificiale di Tesla.

