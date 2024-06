La prossima settimana gli azionisti di Tesla voteranno sul pacchetto retributivo da 50 miliardi di dollari di Elon Musk: cosa c’è in gioco

La prossima settimana gli azionisti di Tesla decideranno se reintegrare il bonus senza precedenti dell’ad dell’azienda Elon Musk. Una decisione che Wall Street considera un momento cruciale per la casa automobilistica, mentre il miliardario è impegnato con le altre sue imprese.

Aspetti principali

Il pacchetto di compensi di Musk, una tranche di stock option basate su incentivi presentate per la prima volta nel 2018 e che ora valgono poco meno di 50 miliardi di dollari dopo la contabilizzazione dei costi di esercizio, sarà sottoposto al voto degli azionisti in occasione dell’assemblea annuale della società il prossimo giovedì. Nel frattempo Musk cerca di ribaltare la sentenza di gennaio di un giudice del Delaware che ha annullato il premio, mentre l’azienda cerca di cambiare il suo stato di costituzione dal Delaware al Texas.

Il pacchetto retributivo, che aumenterebbe il capitale di Musk in Tesla dal 13% al 22%, avvicinandosi alla soglia del 25% dei diritti di voto che l'imprenditore ha indicato per sviluppare l'intelligenza artificiale nell'azienda, andrà al voto poco dopo che Musk si è assicurato un finanziamento di 6 miliardi di dollari per la sua startup di AI generativa xAI. Secondo quanto riferito, il miliardario ha dirottato gli ambiti chip per semiconduttori di intelligenza artificiale di Nvidia da Tesla a xAI e alla sua piattaforma di social media X.

Il voto giunge in un momento difficile della storia di Tesla: Musk è riuscito a raggiungere i grandi obiettivi di valore di mercato e di profitto prefissati, facendo sì che il pacchetto retributivo maturasse alla fine del 2022, ma gli azionisti stanno attraversando un lungo periodo di sofferenza, con le azioni Tesla in calo del 30% da un anno all'altro e del 60% rispetto al picco di fine 2021.

“Per quanto mal congegnato fosse lo schema, crediamo che negare a Elon Musk il suo compenso passato apparirebbe come un rimorso dell’acquirente fuori luogo”, secondo gli analisti di Jefferies guidati da Philippe Houchois , che riassumono l’idea diffusa tra gli esperti di Tesla secondo cui la società deve trovare un modo per mantenere l’imprenditore, il cui nome è legato al successo dell’azienda.

"Gli investitori dovrebbero prestare molta attenzione al voto degli azionisti del 13 giugno, data la sua importanza per la direzione strategica a lungo termine della società", hanno osservato gli analisti di Morgan Stanley guidati da Adam Jonas, il cui obiettivo di prezzo di 310 dollari è il più alto di tutti gli analisti intervistati da FactSet, forse influenzato dalla sua convinzione che "Musk ha bisogno di Tesla ora più che mai".

Il mese scorso il consiglio di amministrazione di Tesla ha offerto il suo pieno sostegno al pacchetto, mentre diversi gruppi di consulenza per gli azionisti, tra cui Institutional Shareholder Services e Glass Lewis, hanno esortato gli investitori a respingere il bonus.

Citazioni importanti

Al di là del voto sul pacchetto retributivo di Musk, “la sfida per il consiglio di amministrazione è trovare il modo di premiare l’imprenditore come innovatore tecnologico e smettere di punire la maggior parte degli altri azionisti per l’esecuzione irregolare”, secondo il gruppo Jefferies.

Le stime di Forbes

Anche senza il suo enorme pacchetto retributivo, Musk è l’uomo più ricco del mondo, con un valore di circa 208 miliardi di dollari, secondo le stime di Forbes. Tesla non rappresenta più la maggior parte del patrimonio netto del miliardario, poiché la sua partecipazione nella casa automobilistica vale 72 miliardi di dollari, circa un terzo della sua fortuna.

La maggior parte del resto della fortuna di Musk è costituita dalle azioni delle sue società private non Tesla. La sua partecipazione del 42% nel colosso aerospaziale SpaceX vale circa 75 miliardi di dollari, la partecipazione del 60% in xAI vale circa 14,4 miliardi di dollari e la partecipazione del 74% nell’azienda di social media X vale circa 7 miliardi di dollari, oltre a partecipazioni di valore inferiore nelle startup del cervello e dei trasporti Neuralink e Boring Company.

In cifre

48%. Questo è il calo dell’utile netto di Tesla nei primi tre mesi del 2024 rispetto al primo trimestre del 2023, segnando il terzo trimestre consecutivo di crescita negativa degli utili annuali.

Sullo sfondo

Il calo degli utili, che è l’ultima cosa che gli investitori di un’azienda focalizzata sulla crescita come Tesla vogliono vedere, evidenzia l’inquietudine di Wall Street nei confronti di Musk e della capacità dell’azienda di restituire valore agli azionisti.

Il miliardario ha descritto la tendenza al ribasso come poco più di un’anomalia, mentre l’azienda si muove tra “due grandi ondate di crescita”. Ma la sua valutazione dipende dalla convinzione che Tesla sia un leader dell’intelligenza artificiale in procinto di risolvere il problema della guida autonoma o un’azienda automobilistica con ricavi stagnanti.

Per fare un esempio, il rapporto prezzo/utili, una metrica di valutazione che misura il valore totale di mercato di un’azienda rispetto ai suoi ultimi 12 mesi di profitti, di Tesla è di 45, molto meno elevato dei 69 del beniamino dell’AI Nvidia, ma molto più costoso dei 12 di Ford.

Dopo un’esplosione di oltre il 1.000% dal minimo di marzo 2020 al massimo storico di novembre 2021, le azioni di Tesla sono andate verso un crollo prolungato, con un calo di oltre il 50% dalla fine del 2021, ben peggiore del 15% di rendimento positivo dell’S&P 500.

