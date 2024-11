Il direttore di Forbes Italia premiato a Fieracavalli a Verona per l’impegno nell’ippica

Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia, è stato premiato durante la serata di gala del Masaf (Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste) alla Fiera Cavalli di Verona insieme ad alcune personalità impegnate in altri campi ma che hanno contributo allo sviluppo dell’ippica italiana.

La serata si è svolta davanti a oltre 500 invitati alla cena e oltre 6 mila spettatori che hanno assistito alle esibizioni equestri di vari gruppi e artisti italiani e internazionali. I premi sono stati consegnarti dal Ministro per le Politiche agricole e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida, dal sottosegretario con la delega all’Ippica, Fabrizio Giacomo La Pietra e dal presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo.

Insieme a Rossi (premiato per la su attività giornalistica svolta negli anni in favore del mondo dei cavalli e per il suo impegno diretto che lo ha portato, tra l’altro, a vincere nel 1992 il Gran Premio Lotteria di Trotto di Agnano come comproprietario del cavallo Bravur Sund guidato da Mauro Baroncini) premiati anche Zibì Boniek, ex calciatore, dirigente sportivo ed allenatore, Roberta Giarrusso, attrice, Gaetano Micciché, banchiere, e Sara Morganti, campionessa paralimpica pluripremiata a Tokio e Parigi con 2 medaglie alle ultime Para Olimpiadi di Parigi.

La 126esima edizione di Fieracavalli si è conclusa domenica 10 novembre a Verona, registrando oltre 140 mila presenze tra visitatori e operatori in quattro giorni. La manifestazione ha consolidato la sua popolarità trasversale tra appassionati di cavalli, sportivi e professionisti, confermandosi un evento di riferimento nel panorama equestre internazionale.

