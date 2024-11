Le azioni di Nvidia salgono del 5% in attesa della trimestrale: cosa dobbiamo aspettarci

Ieri, le azioni di Nvidia hanno fatto registrare un nuovo rally, con gli investitori che sono pronti a esaminare i risultati dell’ultima trimestrale dell’azienda leader nell’intelligenza artificiale. I risultati saranno pubblicati proprio questa settimana e sono attesi come l’evento più importante per il mercato azionario, per ora abbastanza movimentato, ma instabile.

Nvidia, attesa per la trimestrale

Ieri, le azioni Nvidia sono cresciute del 4,9% fino al prezzo di 147,01 dollari, a 2 dollari di distanza dal massimo storico di chiusura registrato all’inizio del mese. Il rally ha spinto anche al rialzo dell’1% l’indice tecnologico Nasdaq, che ha così archiviato la sua miglior seduta dal 7 novembre.

Il rally precede i risultati della terza trimestrale dell’azienda produttrice di chip semiconduttori. Risultati che saranno pubblicati poco dopo le 16:00 (ore americane) di oggi.

La trimestrale di Nvidia avrà probabilmente delle importanti ripercussioni sui mercati, tornati alla ‘normalità’ dopo la brusca scossa data dai risultati delle elezioni.

Gli utili di Nvidia “possono dettare la direzione del mercato a breve termine”, hanno dichiarato domenica in una nota ai clienti Gonzalo Asis e Ohsung Kwon, strategist della Bank of America, aggiungendo che Nvidia è il “titolo dominante” e “più importante sul mercato”.

Fatto sorprendente

Coloro che investono in opzioni prevedono un rischio maggiore dettato da un possibile movimento significativo, rispetto alle altre sedute, dell’indice S&P500 nella giornata di venerdì, dato che saranno pubblicati diversi aggiornamenti economici, come i report di novembre sull’occupazione e sull’inflazione dell’indice dei prezzi al consumo. Inoltre, c’è anche attesa per la riunione di dicembre del comitato della Federal Reserve sui tassi di interesse, secondo Bank of America. Nvidia rappresenta oltre il 7% della capitalizzazione di mercato ponderata dell’S&P 500.

Anteprima degli utili di Nvidia

Wall Street prevede un’altra trimestrale da record per Nvidia. Le stime degli analisti prevedono un utile record per azione di 0,75 dollari (17,4 miliardi di reddito netto), e un fatturato di 33,2 miliardi di dollari, secondo FactSet. Si tratterebbe quindi del sesto trimestre consecutivo in cui Nvidia stabilisce nuovi record in tutte e tre queste voci. Le proiezioni prevedono una crescita di fatturato e profitti anno su anno di oltre l’80% nel terzo trimestre, ben al di sopra degli aumenti annuali di top e bottom line inferiori al 20% apportati nel Q3 dalle uniche altre società al mondo da 3mila miliardi di dollari, Apple e Microsoft.

Background

Nvidia è la società pubblica di maggior valore al mondo per capitalizzazione di mercato. Vanta infatti una valutazione di 3,65mila miliardi di dollari, oltre i 3,45 di Apple e i 3,11 di Microsoft. Nvidia gode di una quota di mercato vicina all’80% negli acceleratori di intelligenza artificiale, le apparecchiature di elaborazione, altamente costose, necessarie per addestrare gli attuali modelli di intelligenza artificiale generativa sviluppati da aziende che vanno da Amazon al governo danese.

Le prestazioni finanziarie e il valore dell’azienda sono salite alle stelle in scia alla recente rivoluzione scatenata proprio dell’intelligenza artificiale generativa. Il prezzo delle sue azioni – rettificato per lo stock split – è aumentato di circa l’850% negli ultimi due anni, facendo volare la sua capitalizzazione di mercato da meno di 400 miliardi di dollari a quasi 4mila miliardi di dollari. E non è tutto. L’utile netto previsto in questo anno fiscale di 67,9 miliardi di dollari rappresenterebbe un rally di oltre il 1.400% rispetto ai 4,4 miliardi di dollari annuali (che comprendono gran parte del 2022).

Valutazione Forbes

Secondo le nostre stime, martedì il patrimonio netto del ceo di Nvidia, Jensen Huang, si aggirava intorno ai 128 miliardi di dollari. Cifra che lo rende la nona persona più ricca del mondo.