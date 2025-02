Programmi nutrizionali personalizzati e trattamenti di medicina estetica mirati: l’innovazione di Elisa Puma

Insights tratto dal numero di gennaio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Insighs – Paid program

Nel cuore dei Navigli milanesi, dove le acque scorrono tra antichi vicoli e moderni atelier, la dottoressa Elisa Puma ha creato un rifugio dedicato al benessere integrale. Medico chirurgo, oncologa, medico estetico e nutrizionista, la sua mission supera il semplice concetto di estetica, mirando a una bellezza autentica che rallenti i segni del tempo attraverso l’armoniosa combinazione di medicina estetica e nutrizione.

Dopo una solida formazione che include una specializzazione in oncologia, il diploma Smiem alla scuola di medicina estetica Agorà e un master in nutrizione umana all’Università di Milano, la dottoressa Puma ha visto crescere nel tempo la fiducia riposta in lei dai pazienti. Il suo studio, situato in un elegante stabile nel cuore della città, è diventato un punto di riferimento per chi cerca un approccio innovativo improntato alla cura di sé. “La bellezza è un viaggio, non una destinazione”, afferma. La sua filosofia si basa sull’idea che ogni individuo possieda una propria armonia innata che può essere esaltata senza stravolgimenti. Attraverso programmi nutrizionali personalizzati e trattamenti di medicina estetica mirati, la dottoressa Puma aiuta i pazienti a ritrovare equilibrio e vitalità. “La medicina estetica degli eccessi è superata. Oggi puntiamo a stimolare i processi rigenerativi naturali del corpo, ottenendo risultati che rispecchiano l’essenza di ciascuno”.

Per la dottoressa Puma il benessere non si limita all’aspetto esteriore. “Un’alimentazione consapevole e uno stile di vita attivo sono fondamentali. Da appassionata di sport, incoraggio sempre a dedicare tempo all’attività fisica: è uno dei pilastri della longevità e della salute”. Questo approccio olistico le permette di offrire ai pazienti non solo trattamenti, ma veri e propri percorsi di trasformazione personale. Quando le si chiede quali siano stati i fattori chiave del suo successo in un settore così dinamico, risponde: “La formazione di alto livello è essenziale, ma è fondamentale poi costruire un rapporto di fiducia con i pazienti, essere presenti e attenti alle loro esigenze. La sensibilità estetica è in parte innata, ma si affina attraverso lo studio e l’osservazione. Ogni volto racconta una storia unica e il nostro compito è valorizzarla senza alterarne l’autenticità”.

In un’epoca in cui la medicina estetica attira sempre più giovani professionisti, la dottoressa Puma si distingue per la sua visione innovativa e per l’impegno nel promuovere una bellezza che nasce dall’interno. Il suo lavoro è un invito a riscoprire se stessi e a dedicare tempo alla propria armonia e al proprio benessere psicofisico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .