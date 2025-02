Anche la Otb di Renzo Rosso nella Fashion task force di Re Carlo III

È sempre più tricolore la Fashion task force di Re Carlo III. Oltre a Federico Marchetti, presidente e l’ingresso del Gruppo Prada di un anno fa, ora è stato annunciato quello di Renzo Rosso del Gruppo Otb e di Claudio Rovere di HModa.

Renzo Rosso e Marchetti, amici di lunga data, condivideranno l’impegno per “la sostenibilità nell’industria della moda. Renzo e il suo team rafforzeranno l’agenda della Fashion task force, offrendo la loro prospettiva, nuova e pionieristica”, spiega lo stesso Marchetti, membro del cda di Giorgio Armani e fondatore del Gruppo Yoox Net-A-Porter poi venduto per 6 miliardi a Richemont: fu il primo unicorno italiano.

Cos’è la fashion Task force? “Un’ipoteca sul domani, una scommessa per stimolare il fashion rendendolo più rispettoso della Natura e del Pianeta”, aggiunge ancora Marchetti.

La sostenibilità come state of mind

Renzo Rosso, presidente del Gruppo Otb e fondatore di Diesel – e a cui Forbes stima un patrimonio di 3,9 miliardi di dollari – ha dichiarato che “la sostenibilità deve diventare uno state of mind per l’intero settore della moda e la Fashion task force, con il supporto di Sua Maestà il Re Carlo III e la leadership di Federico, rappresenta un ulteriore passo verso questo obiettivo. Siamo entusiasti di farne parte e di condividere la nostra visione e il nostro approccio innovativo con gli altri membri”.

Claudio Rovere, fondatore e presidente del Gruppo HModa, ritiene che questo traguardo segni “un passo importante per HModa e per l’intera filiera produttiva della moda. Siamo entusiasti di contribuire attivamente agli sforzi per un futuro sostenibile, promuovendo pratiche responsabili e lavorando insieme per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile nel nostro settore”.

La regia di Sustainable Markets Initiative (Smi), fondata nel 2020 da Re CarloIII all’epoca Principe, fa capo a Federico Marchetti, capace fin da subito di radunare marchi, produttori e retailer di punta (appunto una Fashion task force) attorno a progetti di agricoltura rigenerativa, digital product passport e tracciabilità. Marchi come Armani, Cucinelli, Zalando, Burberry, Chloé, ora OTB e HModa. “Da sempre sono impegnato nell’accompagnare la moda nel digitale” dice Marchetti che ha messo a frutto l’esperienza ventennale “affinché la moda, settore che mi ha dato tanto, diventi ancora più sostenibile. Del resto, lo esige il consumatore. I clienti stanno chiedendo che la moda inquini sempre meno”.

