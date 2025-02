Marco Divenuto, l’imprenditore che punta alla costruzione di brand di successo

Kando – Brandvoice | PAID PROGRAM

Nell’era della comunicazione istantanea, i brand affrontano la sfida di distinguersi in un panorama saturo di messaggi. Non basta essere visibili: per lasciare un’impronta duratura, è fondamentale bilanciare visibilità e autenticità, creando un legame emotivo che vada oltre la semplice promozione di un prodotto o servizio.

Marco Divenuto, imprenditore, startupper e consulente di marketing, si occupa da anni di strategie legate al posizionamento dei brand. In qualità di ceo della Kando Advertising Company, società di consulenza di marketing, ha lavorato su numerosi progetti di rilevanza internazionale, concentrandosi sullo sviluppo di identità di marca solide e riconoscibili. L’esperienza di Divenuto si estende per oltre 25 anni, caratterizzati dall’elaborazione di strategie e case history che puntano non solo alla visibilità, ma anche alla costruzione di relazioni tra marca e consumatore.

“Il successo di un brand dipende dalla sua capacità di emozionare, non solo di essere visto,” sostiene Divenuto. A suo avviso, per rendere un brand efficace, è essenziale sviluppare una personalità coerente e genuina. “Solo mantenendo coerenza in ogni punto di contatto con il pubblico, il brand può rafforzare la propria essenza”, ha aggiunto l’imprenditore. “Chi si occupa di guidare queste strategie deve avere la capacità di orchestrare strumenti e visione, trasformandoli in un’identità distintiva”.

Divenuto sottolinea come il marketing non si limiti a promuovere prodotti, ma rappresenti un mezzo per costruire fiducia, instaurare relazioni e far percepire ogni cliente come parte integrante di una storia più ampia. Questa prospettiva è alla base del suo approccio strategico: partire da una chiara comprensione del brand per tradurre la sua visione in una comunicazione che rifletta fedelmente valori e missione.

Un elemento centrale del suo lavoro è l’autenticità, che considera il fondamento della comunicazione moderna. “Ogni scelta d’acquisto è il risultato di un processo complesso che parte da un’idea, passa per la necessità, la ricerca e culmina nella decisione finale. Chi si occupa di marketing deve tenerne conto,” afferma Divenuto.

Viviamo in un contesto caratterizzato da un eccesso di stimoli, dove ogni giorno le persone sono esposte a una moltitudine di messaggi che influenzano percezioni e status. In questa situazione, il contenuto diventa il vero campo di battaglia. I consumatori moderni, sempre più attenti alla trasparenza e alla sincerità, cercano connessioni autentiche, non promesse vuote. Quando queste connessioni emergono, possono trasformarsi in rapporti significativi che superano il semplice atto d’acquisto.

Il ruolo del media digitale, se utilizzato strategicamente al meglio, non deve essere visto solo come un canale di comunicazione, ma un’opportunità per creare esperienze immersive e coinvolgenti.Chi è dall’altro lato dello schermo, non vuole essere persuaso con promesse superficiali: cercano valore, trasparenza, coerenza. Contenuti autentici, capaci di risuonare con il loro vissuto, trasformando un’interazione in una relazione ed un brand in un punto di riferimento. Tuttavia, in un mercato che evolve a una velocità senza precedenti, la tecnologia da sola non basta. Servono visione ed esperienza per anticipare le dinamiche emergenti, interpretare i segnali deboli prima che diventino tendenze e tradurre i dati in azioni concrete. “In tanti anni di esperienza,” racconta Divenuto, “ho imparato che la vera differenza sta nella capacità di vedere opportunità dove altri vedono solo rischi, di evitare sprechi e di costruire strategie che non inseguono il mercato, ma lo anticipano”.

