Come Alessandro Bresciani sta promuovendo le eccellenze italiane nel mondo

Viral Star Agency – Brandvoice | PAID PROGRAM

Alessandro Bresciani, esperto nel campo del marketing, ha recentemente lanciato il progetto Eccellenze Tricolore, un’iniziativa che celebra il made in Italy. Il progetto è un “riconoscimento, all’interno della guida online e cartacea rivolta agli imprenditori o professionisti italiani”, spiega Bresciani.

Cos’è Eccellenze Tricolore

L’obiettivo è premiare e valorizzare le imprese italiane più meritevoli, dalle piccole alle grandi realtà. Eccellenze Tricolore è pensato per mettere in risalto aziende che eccellono in settori come artigianato, tecnologia e ristorazione, puntando a promuovere l’innovazione e la qualità del made in Italy. Il marchio Eccellenze Tricolore simboleggia la missione di promuovere le migliori realtà italiane nel mondo, rafforzando il legame tra i consumatori e le radici del nostro paese. Il tricolore nel logo rappresenta i valori fondamentali di qualità, autenticità e innovazione che caratterizzano il progetto.

La mission

“Il nostro intento è fornire una vetrina di esclusività che permetta alle aziende di brillare su un palcoscenico mondiale, incrementando la loro notorietà e connettendo consumatori globali con l’autentica essenza dell’Italia attraverso storie di successo, tradizioni uniche e prodotti di qualità insuperabile”, continua. “Il nostro marchio, Eccellenze Tricolore, incarna la missione di promuovere globalmente le eccellenze italiane, rafforzando il legame tra i consumatori e le vere radici del made in Italy. Il tricolore nel nostro logo non rappresenta solo la nostra identità nazionale, ma anche i tre pilastri fondamentali della nostra filosofia: qualità, autenticità e innovazione”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .