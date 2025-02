Dai social al mondo dell’e-commerce: chi è l’imprenditore digitale Matteo Palanca

Viral Star Agency – Brandvoice | PAID PROGRAM

Matteo Palanca è un imprenditore digitale ed esperto di dropshipping. “Cinque anni fa mi sono avvicinato al mondo dell’e-commerce grazie a delle sponsorizzate su Instagram”, spiega. “All’inizio ero scettico ma ho deciso di reinvestire i profitti del mio lavoro iniziale in un percorso e nel 2021 sono arrivato a fatturare 205mila euro in un mese con un semplice negozio online”.

Il percorso

Matteo Palanca ha deciso di affiancare persone comuni nella creazione di negozi online. Ha tenuto una masterclass di una settimana ad aprile 2024, con la partecipazione di 3mila persone. Ha collaborato con alcune delle personalità più influenti dei social media, ma sottolinea che questo lavoro è adatto a tutti, dallo studente al dipendente, fino all’imprenditore, senza alcun limite di età. L’obiettivo attuale è raggiungere 5mila storie di successo nel settore.

Il modello di business

“Non promuoviamo guadagni facili, immediati, automatici o passivi, ma crediamo nel migliorare il nostro servizio per rendere l’esperienza e l’arrivo ai risultati più facile, chiaramente, sempre lavorando sodo. Ci distinguiamo dalla massa per il nostro approccio molto diretto nel dire come stanno le cose: non si faranno soldi facili, non ci sono software automatici, e nulla piove dal cielo. Questo modello di business, però, è il migliore per avere qualcosa di duraturo, scalabile ed etico tra le mani.”

Palanca sostiene che diversificare sia la chiave per costruire un futuro solido, sereno e libero, e considera l’e-commerce l’opportunità più solida e accessibile a tutti. Con un team esperto, anni di esperienza e centinaia di recensioni certificate, è convinto che l’avvio di un’attività e-commerce possa essere guidato al meglio da esperti nel settore.

Ricerca e creazione

Il suo corso guida passo dopo passo i neofiti attraverso tre fasi cruciali: la ricerca di un prodotto, la creazione di un negozio e la pubblicità. Questi passaggi, che potrebbero sembrare difficili se affrontati da soli, diventano accessibili anche a chi non ha mai lavorato online grazie alle sue lezioni registrate e live. “La vita è fatta di scelte e ogni giorno puoi scegliere se costruire un futuro migliore oppure rimanere a guardare gli altri. L’e-commerce è un’industria florida che ogni anno cresce in modo esponenziale. Basta accaparrarsi la minima percentuale di questo giro d’affari per crearsi un’entrata consistente”.

