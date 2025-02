Tim entra nel mercato dell’energia elettrica. La società guidata dall’amministratore delegato Pietro Labriola, assieme al gruppo svizzero Axpo, ha lanciato Tim Energia e proporrà un’offerta 100% rinnovabile a professionisti e piccole e medie imprese.

“Vogliamo che i clienti ci considerino un partner sempre più importante, che offre servizi ad alto valore aggiunto, in grado di supportarli nel business di tutti i giorni”, ha detto Andrea Rossini, chief consumer, small & medium and mobile wholesale market officer di Tim.

Che cosa fa Tim Energia

Tim Energia, si legge in una nota, proporrà alle pmi due offerte: Flex, a un prezzo indicizzato, o Fix, a prezzo fisso per 24 mesi. La partnership con Axpo, ha aggiunto Rossini, permetterà a Tim “di offrire non solo le migliori soluzioni di connettività e tecnologie, ma anche un servizio su misura dedicato all’energia proveniente da fonti sostenibili, che le aiuti ad affrontare con successo le sfide del mercato”.

Per Ivanhoe Romin, general manager di Axpo Italia, l’accordo “rappresenta un nuovo momento cruciale nella storia di Axpo in Italia”, in occasione dei 25 anni di attività nel Paese. “Ne delinea le prospettive e consolida ulteriormente un percorso che ci vede protagonisti nella capacità di supportare le imprese italiane di ogni dimensione tramite soluzioni flessibili e adeguate a condizioni di mercato profondamente mutevoli e altamente volatili, proteggendone la competitività”.

A chi è rivolta l’offerta

L’offerta, fa sapere Tim, è rivolta ad attività commerciali come aziende manifatturiere, studi professionali, uffici, bar e ristoranti. Con l’ingresso nel settore energetico, la società afferma di voler rafforzare la propria presenza nel mondo delle pmi, dove è già presente con servizi di connettività, intelligenza artificiale, cloud, cybersecurity e internet . L’obiettivo dichiarato è proseguire nella cosiddetta strategia ‘customer platform’, per offrire alle aziende clienti servizi a valore aggiunto sempre più evoluti.

