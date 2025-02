Come aNc Media vuole innovare il mercato del live streaming sui social

BRANDVOICE – aNc Media | PAID PROGRAM



Brandvoice tratto dal numero di febbraio 2025 di Forbes Italia. Abbonati!

Nel contesto della trasformazione digitale, che sta modificando profondamente il panorama dell’intrattenimento, aNc Media si distingue come un esempio significativo di imprenditorialità e innovazione. Fondata nel 2020 da Alessandro Allocco, con l’ingresso successivo di Dennis Fall e Davide Ferrari, l’azienda è nata per rinnovare il mercato italiano del live streaming sui social media. A distanza di quattro anni, non solo ha raggiunto questo scopo, ma ha ampliato le proprie attività, assumendo un ruolo rilevante nel web football e nella creator economy.

Inizialmente aNc Media si presentava come una piccola startup, avviando le sue attività con la collaborazione di soli tre streamer. Tuttavia, attraverso un approccio innovativo e un team motivato, è riuscita a costruire una rete di creator che ha conquistato una posizione di primo piano nel mercato italiano, come attestano i dati di Stream Rankings. “Non avevamo un capitale iniziale o investitori esterni; abbiamo puntato tutto sul talento e sull’impegno delle persone”, ha sottolineato Allocco, ceo e cofondatore. Questo modello, basato sull’autofinanziamento e sulla valorizzazione delle competenze, ha consentito all’azienda di svilupparsi in modo organico e sostenibile.

Nel 2023 aNc Media ha intrapreso un’ulteriore evoluzione, esplorando il mondo di YouTube con un focus sul fenomeno emergente del web football. Questo settore rappresenta un nuovo ambito d’azione per l’azienda, che in pochi mesi ha saputo affermarsi come leader anche in quest’area. “La passione e la community sono state le nostre fondamenta. Abbiamo lavorato instancabilmente per portare innovazione in un settore che prima era poco esplorato”, ha evidenziato Fall, cofondatore e chief marketing officer.

L’annuncio della Kings League Italy ha rappresentato un punto di svolta in questa espansione. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Kosmos, vede aNc Media detenere il 35% delle quote ed è considerato uno dei più ambiziosi nella storia dell’influencer marketing italiano. L’iniziativa potrebbe contribuire a ridefinire il panorama digitale nazionale.

Negli anni aNc Media è passata da punto di riferimento per l’influencer marketing a media agency con competenze articolate in più settori. Tra le divisioni specializzate spiccano aNc Network, focalizzata sul talent management per i content creator italiani, aNc Nexus, che supporta i creator affermati nella gestione tecnica, legale e commerciale, e aNc Sport, dedicata alla promozione dell’identità digitale di atleti e team sportivi. Questa diversificazione testimonia l’intento dell’azienda di posizionarsi come leader non solo nel live streaming e nel web football, ma in tutti gli ambiti dell’intrattenimento digitale.

“Abbiamo imparato che il vero valore risiede nella connessione autentica tra i creator e il loro pubblico. Vogliamo essere il ponte che unisce queste due realtà”, ha affermato Ferrari, chief operating officer.

Le collaborazioni di aNc Media con realtà internazionali e lo sviluppo di strumenti dedicati testimoniano l’approccio strategico adottato dall’azienda. In ambito YouTube, aNc è partner ufficiale tramite una mcn (multi-channel network) proprietaria, un risultato rilevante in un mercato italiano caratterizzato da una lunga assenza di nuove mcn. Anche su TikTok Live, piattaforma in rapida crescita globale, aNc Media ha stretto una partnership ufficiale, offrendo supporto ai creator per contenuti live di alta qualità e ampio coinvolgimento.

Tra le innovazioni sviluppate internamente c’è Stream Rankings, una piattaforma che analizza le performance di team e creator su Twitch, permettendo di individuare trend e parametri di riferimento. “Stream Rankings fornisce un’analisi dettagliata delle principali metriche delle performance, consentendo di identificare tendenze e benchmark di mercato”, ha spiegato Allocco. Un altro esempio è rappresentato da aNc Droid, un software interno per la gestione e il monitoraggio delle campagne che offre trasparenza e controllo sia sul piano gestionale che su quello fiscale.

Il percorso di aNc Media dimostra come innovazione e capacità di adattamento possano trasformare una piccola startup in un attore significativo del settore. Con una strategia che combina creatività e una profonda comprensione delle dinamiche digitali, l’azienda punta a consolidare ulteriormente il proprio ruolo, sia in Italia che all’estero.

“Siamo solo all’inizio”, ha concluso Allocco. “aNc Media è nata per innovare e continueremo a farlo, portando valore ai nostri partner, ai creator e alle community che ci seguono”. Con una storia che rappresenta resilienza e visione strategica, aNc Media si posiziona come uno dei protagonisti del digital entertainment italiano, pronta a cogliere le opportunità di un mercato in continua evoluzione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .