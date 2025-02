Lenovo, terzo trimestre 2025 in crescita con gli investimenti in intelligenza artificiale

Lenovo ha annunciato i risultati del terzo trimestre 2025. I ricavi sono cresciuti del 20% su base annua a 18,8 miliardi di dollari. L’utile netto è più che raddoppiato a 693 milioni di dollari. Nella nota stampa si legge che i risultati del trimestre sono stati guidati dalla strategia di Ia ibrida focalizzata, dalla svolta dell’Infrastructure Solutions Group, nonché dalla crescita a due cifre sia per l’Intelligent Devices Group che per il Solutions and Services Group.

I risultati

Intelligent devices group (Idg) ha registrato una crescita dei ricavi, in aumento del 12% su base annua, a 13,8 miliardi. Il business dei Pc è cresciuto del 24,3%. Anche gli smartphone hanno continuato a registrare una forte crescita, con una crescita dei ricavi a due cifre su base annua, soprattutto nei mercati Asia Pacifico e EMEA. Enza Truzzolillo, ad & general manager, Italy and Israel di Lenovo, ha detto: “Nonostante una contrazione del mercato, Lenovo continua a mantenere la sua leadership nei Pc sia in termini di volume che di valore, dimostrando la fiducia che i clienti ripongono nelle nostre soluzioni e nell’innovazione che infondiamo nei prodotti. Siamo particolarmente contenti delle performance nel segmento consumer, dove abbiamo registrato risultati eccezionali in un periodo cruciale, confermando ancora una volta la nostra capacità di rispondere alle esigenze del mercato. Guardando al futuro, continueremo a impegnarci per consolidare il nostro ruolo di abilitatore di intelligenza artificiale, non solo nell’offerta di Pc e smart device, ma in tutto il nostro portafoglio di soluzioni per imprese, centri di ricerca, studenti e creativi”.

Gli investimenti in innovazione

Gli investimenti in innovazione sono focalizzati soprattutto sull’Intelligenza artificiale. In particolare, il gruppo sta costruendo una piattaforma tecnologica di Ia di base. Il ceo e presidente Yuanqing Yang ha commentato: “I ricavi e i profitti di Lenovo hanno entrambi raggiunto una crescita significativa nell’ultimo trimestre, con ottime prestazioni in tutte le attività principali. In particolare, il business Isg è tornato alla redditività e il business degli smartphone ha registrato una rapida crescita. La tecnologia Ai, con maggiore efficienza e costi inferiori, sta accelerando la maturazione dell’Ai personale, in particolare l’Ai su dispositivo e l’edge Ai. Ha anche accelerato l’adozione dell’Ia da parte delle aziende. Questo si allinea perfettamente con la direzione dell’Ia ibrida che abbiamo intrapreso e che stiamo guidando. Guardando al futuro, il nostro continuo investimento nell’innovazione, unito alle nostre eccezionali e resilienti operazioni globali, ci posiziona bene per una crescita sostenuta e redditizia in futuro.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .