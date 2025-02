Come il personal branding ha cambiato il modo di comunicare secondo Francesco Riviera 

Marketing Star – Brandvoice | PAID PROGRAM

Rappresentare l’azienda attraverso l’imprenditore è una mossa vincente. È un esempio Giovanni Rana, che per primo si espose nella campagna pubblicitaria dei suoi prodotti. Per trasmettere i valori di un brand e di un’azienda c’è bisogno di un leader che rappresenti l’azienda e ne impersonifichi i valori. Questo vale anche per le piccole e medie imprese: avere un personal brand online che racconta il proprio lavoro incuriosisce il pubblico.

Posizionamento e reputazione

Posizionamento, contenuto e viralità sono i tre step fondamentali per avere un personal brand di successo online. “Avere un posizionamento unico è indispensabile per distinguersi dai competitor. Nel posizionamento rientrano anche il tone of voice, l’outfit e gli slogan che il personal brand utilizza nella produzione di contenuti. La reputazione ha un ruolo cruciale nel successo e non successo di un business perché certifica il brand con un sigillo di qualità”, ha spiegato Francesco Riviera, imprenditore online specializzato in strategie di marketing sul web e sui social media.

Social e comunicazione sul web

Il contenuto permette di comunicare su ogni piattaforma con il giusto linguaggio. “TikTok ti permette di raggiungere milioni di persone con video veloci e immediati. Instagram permette di creare una community fidelizzata nel tempo con cui interagire. Youtube crea un legame ancora più forte e stretto con il pubblico data la durata maggiore dei contenuti. Un contenuto divulgato nel modo corretto genera viralità e accostato alle giuste campagne pubblicitarie veicola il brand. Bisogna comunicare le aziende e i brand in prima persona, rimuovendo la barriera astratta che blocca l’utente”, conclude.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .