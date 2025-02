Le nuove frontiere della chirurgia plastica secondo Francesco Segreto

Marketing Star – Brandvoice | PAID PROGRAM

La chirurgia plastica e la medicina estetica sono in continua espansione e, negli ultimi anni, hanno conquistato sempre più terreno, diventando settori accessibili a un numero crescente di persone. Le tecniche più avanzate, unite all’innovazione tecnologica, permettono oggi di ottenere risultati personalizzati e naturali, migliorando l’aspetto fisico ma anche la qualità della vita.

Chi è Francesco Segreto

Francesco Segreto è un chirurgo plastico con una formazione internazionale. Ha conseguito la laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma nel 2011, seguita da numerosi corsi di perfezionamento in rinoplastica, chirurgia della mammella e del volto e medicina rigenerativa in istituti rinomati in Brasile, Giappone e Spagna. Per Segreto, la passione per la chirurgia plastica è nata sin da giovane. “Ho scelto di studiare medicina con l’obiettivo di diventare chirurgo plastico. Mi affascinava l’idea di una chirurgia che non fosse distruttiva, ma ricostruttiva. Una chirurgia capace di creare bellezza e restituire fiducia alle persone”, racconta. Dopo aver conseguito la laurea e la specializzazione, ha proseguito la sua formazione con un Dottorato di ricerca, un master e un diploma a Harvard, dove ha contribuito a innovare il settore con nuove tecniche chirurgiche. “Il mio percorso è stato lungo e impegnativo, fatto di sacrifici e di esperienze internazionali”, ammette Segreto.

Il successo tra professionalità e fiducia

Se la preparazione tecnica e un solido curriculum sono elementi chiave, Francesco Segreto riconosce che la fiducia gioca un ruolo fondamentale nel suo lavoro. “I pazienti si affidano a me perché sanno che verranno trattati, in Italia, con le migliori tecniche esistenti a livello mondiale. È anche importante che sappiano di poter contare su di me in ogni momento. La parte umana è cruciale quanto quella tecnica”, afferma. In un’era in cui la chirurgia plastica spesso rischia di essere ridotta a spettacolarizzazione sui social media, Segreto mantiene un approccio serio e centrato sulla sicurezza dei pazienti.

Smita: un progetto digitale per un’esperienza più sicura

Tra le sue iniziative più recenti, Segreto sta sviluppando Smita, una piattaforma digitale pensata per migliorare l’esperienza del paziente. “Smita è uno strumento innovativo che permette di semplificare e rendere più sicuro il percorso del paziente, migliorando l’interazione con i servizi che offriamo”, sottolinea. La piattaforma mira a garantire una maggiore trasparenza e un’interazione più fluida durante tutte le fasi del trattamento.

“Voglio continuare a essere un punto di riferimento nel settore, sviluppando nuove tecnologie e approcci che possano davvero fare la differenza nella vita dei pazienti”, conclude. Con l’evoluzione continua del settore, Segreto è pronto a portare la chirurgia plastica a nuovi livelli di eccellenza.

