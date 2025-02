Commercio in trincea, si profila una guerra globale. E a perdere sarà la crescita

di Raphael Olszyna-Marzys, international economist di J. Safra Sarasin

Chi di dazio ferisce, di dazio perisce. È grigio il cielo del commercio mondiale. Trump ha presentato una profonda revisione della politica commerciale americana, lanciando quello che definisce un piano “equo e reciproco” per rimodellare le relazioni con il resto del mondo. Al centro di questa strategia c’è l’introduzione di tariffe reciproche, volte ad eguagliare i dazi imposti sulle esportazioni americane all’estero e altre politiche che Washington ritiene ingiuste. Questi si aggiungeranno alla tariffa aggiuntiva del 10% già imposta sulle importazioni cinesi.

Trump ha anche annunciato che, a partire dal 2 aprile, verrà applicata una tariffa del 25% alle importazioni di automobili, prodotti farmaceutici e semiconduttori. Questa escalation segue le minacce di imporre tariffe ai partner commerciali nordamericani degli Stati Uniti e nuove imposte sulle importazioni di metalli.

Le tariffe reciproche segneranno la fine del sistema commerciale multilaterale che gli Stati Uniti hanno messo in atto dopo la Seconda guerra mondiale. Secondo le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc), i membri devono applicare la stessa tariffa su un determinato prodotto indipendentemente dalla sua origine – il principio della nazione più favorita – ad eccezione dei paesi con i quali hanno un accordo di libero scambio. L’obiettivo era creare condizioni di parità.

Il sistema non è privo di lacune: consente ai governi di proteggere determinati settori purché le tariffe vengano applicate in modo uniforme, il che porta ad asimmetrie. Gli Stati Uniti hanno una delle aliquote tariffarie medie più basse al mondo, intorno al 3%, mentre molte economie dei paesi emergenti impongono dazi significativamente più elevati sui beni americani. Tuttavia, la disparità è molto meno pronunciata quando si tratta di commercio con le economie avanzate. E il divario si riduce ulteriormente quando le tariffe vengono ponderate in base ai flussi commerciali effettivi.

In teoria, le tariffe reciproche potrebbero spingere altri paesi ad allentare le proprie barriere commerciali. In pratica, è più probabile che provochino ritorsioni. Quando Trump accusa l’Europa di bloccare le esportazioni americane, non ha del tutto torto. L’Ue mantiene una serie di barriere doganali, come le normative sugli imballaggi e sull’etichettatura, che l’Omc considera più restrittive di quelle degli Stati Uniti. Tuttavia, molte di queste norme servono a obiettivi politici legittimi, come la tutela della salute pubblica o dell’ambiente, e si applicano allo stesso modo ai produttori stranieri e nazionali, il che significa che non sono né discriminatorie né ingiuste, come sostiene l’amministrazione Trump. Lo stesso vale per le aliquote Iva. Anche se l’Europa potrebbe offrire alcune concessioni, è improbabile che accetti il principio delle tariffe reciproche senza rispondere in modo analogo. Si profila una guerra commerciale.

Per l’amministrazione Trump, i dazi non sono solo uno strumento di politica commerciale, ma anche un mezzo per aumentare le entrate e compensare i tagli fiscali interni. Più in generale, fanno parte di uno sforzo per rimodellare un ordine economico globale che la Casa Bianca vede sempre più sbilanciato contro gli interessi nazionali dell’America. È difficile prevedere quanto aumenteranno i dazi, poiché ciò dipende dai dettagli dell’attuazione. Il semplice fatto di riflettere le imposte doganali medie che gli Stati Uniti devono affrontare aumenterebbe l’aliquota media di circa tre punti percentuali. Adeguando i flussi commerciali effettivi, l’aumento reale sarebbe probabilmente più vicino all’1,5%. Includendo i dazi aggiuntivi del 10% sulle importazioni cinesi introdotti all’inizio di febbraio, l’aliquota tariffaria effettiva degli Stati Uniti salirebbe a circa il 6%, il doppio del livello dell’anno scorso.

Se l’amministrazione procederà con la proposta di aumentare del 25% le tariffe sulle importazioni dal Messico e dal Canada, il tasso effettivo potrebbe salire al 12%, un livello che non si vedeva dagli anni ’40. La cifra potrebbe salire ancora di più se l’amministrazione sceglierà di trattare l’IVA del 20% circa, applicata da molti paesi sviluppati come una vera e propria tassa sui beni americani.

Una nuova guerra commerciale intaccherebbe la crescita globale e farebbe aumentare i prezzi. Stimare l’impatto preciso è difficile. I confronti storici offrono indicazioni limitate, poiché la portata e l’entità delle nuove tariffe superano di gran lunga quelle delle controversie passate. Durante la prima amministrazione Trump, l’aliquota tariffaria effettiva degli Stati Uniti è aumentata di un solo punto percentuale, in parte perché molti beni cinesi sono stati reindirizzati attraverso paesi terzi. Questa volta, le conseguenze potrebbero essere più gravi. Con l’economia statunitense che opera a livello di piena occupazione, le imprese potrebbero essere più inclini a trasferire i costi più elevati lungo la catena di fornitura.

Le stime del Peterson Institute for Public Policy forniscono una guida approssimativa. Imporre tariffe del 25% su Canada e Messico, aggiungendo un altro 10% di prelievi sui beni cinesi, ridurrebbe di meno di mezzo punto percentuale la crescita del PIL statunitense e aggiungerebbe circa lo stesso importo all’inflazione. Messico e Canada, che dipendono fortemente dagli Stati Uniti per le loro esportazioni, cadrebbero in una grave recessione e vedrebbero un grande aumento dell’inflazione.

Il nostro modello di inflazione core Pce (Personal Consumers Expenditures) statunitense mostra che un aumento del 10% dei dazi effettivi potrebbe far salire l’inflazione di un punto percentuale, anche se questa stima non prevede alcuna deviazione commerciale e un pieno trasferimento sui prezzi al consumo, rendendola una previsione al rialzo piuttosto che centrale. Alla fine, l’unica certezza è che l’incertezza politica sarà una caratteristica permanente dei prossimi anni. E questo di per sé è negativo per la crescita globale.

