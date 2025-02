Questa azienda calabrese esporta i suoi serramenti in tutto il mondo. Il segreto? Innovare e valorizzare il capitale umano

Per emergere bisogna distinguersi. Soprattutto in un settore come quello dei serramenti che, in Italia, risulta molto frammentato. Nel cuore della Calabria, nel 1985, gli imprenditori Francesco e Tommaso Mangione lo avevano capito. Certo, non credevano che avrebbero gettato le fondamenta di quella che sarebbe diventata una delle realtà più dinamiche e in espansione in Italia. Ma sicuramente avevano chiaro in mente cosa avrebbero dovuto fare per emergere dalla massa: puntare su qualità dei prodotti, eccellenza del servizio e capitale umano. Spi Finestre, a distanza di 40 anni, non solo è cresciuta enormemente in termini di fatturato e dimensioni, ma ha intrapreso un percorso di internazionalizzazione che l’ha portata a diventare un attore riconosciuto anche in importanti mercati esteri, come Stati Uniti, Medio Oriente, Africa e Canada.

Rocco Mangione e il percorso di internazionalizzazione

Un percorso voluto e portato avanti da Rocco Mangione, figlio di Francesco, che nel 2017 è entrato in società e che oggi rappresenta la seconda generazione. “Il passaggio generazionale è una sfida molto delicata per la vita di qualsiasi azienda”, racconta l’attuale co-ceo. “Noi l’abbiamo concluso con successo. Lavoravo in azienda dal 2011 e quando mi sono sentito pronto ho rilevato alcune quote. A oggi la collaborazione con mio zio Tommaso, cofondatore, continua a essere un grande punto di forza. Siamo una squadra molto affiatata”.

Rocco Mangione ama definirsi ‘manager’, nonostante negli ultimi tre anni abbia preso in mano la guida dell’azienda. Un uomo “a cui la proprietà ha dato fiducia e che lavora esclusivamente nell’interesse della proprietà stessa”, afferma con orgoglio. Solo con questa filosofia una piccola impresa familiare, made in Calabria, partita da zero con una gamma ristretta, è stata in grado di evolversi fino ad aprire una branch company negli Stati Uniti, avviare un flagship store in Libia, due stabilimenti in Italia – Vibo Valentia e Piacenza -, coprire quasi tutta la gamma di prodotti nel mercato dei serramenti, lavorare su tre canali (retail, estero e gdo) e avere 200 persone alle proprie dipendenze. “Siamo probabilmente l’unica azienda italiana che esporta serramenti oltre oceano”, continua Mangione. “La nostra strategia ha fatto la differenza: abbiamo privilegiato un approccio più diretto, che si è concentrato sul tailor made e sul servizio al cliente, piuttosto che su progetti complessi”.

Innovare guardando alla tradizione: il nuovo serramento di Spi Finestre

Se l’azienda è riuscita a raggiungere i 46 milioni di fatturato nel 2024, con la previsione di crescere in maniera significativa nel 2025, è anche grazie alla volontà di innovare: “Negli ultimi tre anni abbiamo investito circa 10 milioni di euro in macchinari per aumentare la qualità e la produttività”. Negli effetti, questa volontà si traduce, ad esempio, in Origin, nuovo serramento in legno alluminio lanciato sul mercato a settembre. Una proposta sorprendente, visto che il mercato dei serramenti si è polarizzato negli ultimi anni attorno alle finestre in Pvc e a quelle in alluminio, marginalizzando il serramento in legno. Spi Finestre si distingue dunque dalle tendenze dominanti offrendo, rinnovata, la finestra della tradizione e ampliando la propria offerta.

Se è riuscita a diventare un riferimento nel settore è soprattutto grazie alle iniziative nel campo della sostenibilità. “Abbiamo avviato l’installazione di parchi fotovoltaici sui nostri stabilimenti, abbiamo ridotto al minimo l’uso di plastica negli imballaggi e il consumo di legno per il trasporto dei serramenti, passando dai tradizionali pallet in legno a quelli in ferro, con un impatto positivo sull’ambiente”. Anche l’emissione di un bond esg con UniCredit dimostra l’attenzione di Spi Finestre alle politiche ambientali e sociali, oltre che la filosofia lungimirante dell’azienda.

Il segreto? Valorizzare il capitale umano

Il merito di tutto questo “va dato al capitale umano”, afferma Mangione. “È questo il vero motore del successo. Abbiamo un personale giovane, dinamico e altamente qualificato, che stimoliamo e motiviamo ogni giorno”. Spi Finestre, che ha abbracciato una managerializzazione necessaria per diventare grande ed esplorare con successo nuovi mercati, non ha comunque eliminato le radici familiari dalla propria struttura gerarchica. Ed è proprio la famiglia Mangione che oggi gioca un ruolo importante in azienda, promuovendo una gestione che punta sulla meritocrazia e sul valore delle competenze. L’ufficio customer care risente positivamente di questo approccio e oggi rappresenta uno degli aspetti più apprezzati: “La capacità di rispondere tempestivamente alle esigenze e risolvere rapidamente qualsiasi problema è uno dei segreti che ha portato l’azienda a conquistare la fiducia di clienti in tutto il mondo”.

Per il 2025 sono previsti ulteriori sviluppi, con particolare attenzione all’espansione dei mercati esteri e alla diversificazione dei prodotti. “Stiamo continuando a fare investimenti in nuove tecnologie e materiali, come il legno e il legno-alluminio, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione. Inoltre abbiamo avviato un percorso di crescita per linee esterne e abbiamo individuato diverse imprese target disponibili a far parte di un gruppo Spi Finestre. Queste acquisizioni apporterebbero importati sinergie, con l’obiettivo finale di diventare leader italiani nel settore e raggiungere volumi globali di almeno 150 milioni”. Nonostante la concorrenza crescente, l’azienda ha saputo mantenere una posizione solida, rimanendo fedele ai suoi valori. A testimonianza di come la tradizione di un’impresa nata 40 anni fa, l’innovazione e la capacità di adattarsi ai cambiamenti siano gli ingredienti principali del successo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .