Verso il Futuro dell’Industria: intelligenza artificiale, simulazione, analisi dei dati e hpc

Future.Industry è l’evento virtuale annuale organizzato da Altair, che riunisce un pubblico globale per esplorare le più recenti innovazioni nei campi della simulazione, dell’intelligenza artificiale (AI), dell’analisi dei dati, del calcolo ad alte prestazioni (HPC) e molto altro. Quest’anno, l’evento si distingue per la sua portata internazionale, con il lancio in tre fusi orari globali e la traduzione in otto lingue, anche in italiano, accogliendo partecipanti provenienti da tutto il mondo.

L’edizione 2025 di Future.Industry vede la partecipazione di alcuni dei nomi più prestigiosi dell’industria, tra cui Ford, Merck, McLaren, Dow, Veramed, Forrester, Capgemini, Nvidia, Google, Microsoft, Oracle, Accenture, Amd, Ltts, Weave3d, e le università di TU Munich, UT-Arlington e University of Jammu in India. I relatori di quest’anno offriranno i loro punti di vista su tematiche cruciali come l’etica dell’AI, la sostenibilità, l’innovazione inclusiva e il ruolo della simulazione nella progettazione sostenibile.

I contenuti

L’edizione di quest’anno di Future.Industry promette di essere ancora più ricca di approfondimenti, innovazioni e ispirazioni. Suddiviso in due giorni e quattro percorsi tematici unici, l’evento coprirà argomenti che spaziano dalla simulazione all’analisi dei dati, dall’HPC al mondo accademico. Questo format permette ai partecipanti di esplorare come la convergenza tecnologica e l’intelligenza computazionale stiano rimodellando il nostro mondo, migliorando i processi industriali e le soluzioni a livello globale.

I temi chiave: tecnologia, etica e sostenibilità

Le presentazioni di Future.Industry 2025 affronteranno le tendenze più importanti e le sfide attuali. Tra gli argomenti di punta ci saranno l’Agentic AI, l’ingegneria alimentata dall’intelligenza artificiale, i gemelli digitali, i digital thread, i knowledge graphs, l’edge computing e la sostenibilità. Le discussioni si concentreranno anche sul miglioramento dei processi aziendali attraverso l’adozione di tecnologie emergenti, in particolare nel contesto della sostenibilità e dell’inclusività.

I partecipanti avranno la possibilità di interagire tramite tavole rotonde e conversazioni informali con le menti più brillanti del settore, confrontandosi sulle soluzioni innovative e su come queste stiano trasformando il nostro modo di lavorare e innovare.

