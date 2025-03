Forbes Communication Tips: Marketing Esperienziale e Sostenibilità con Valentina Villa

Nel nuovo episodio di Forbes Communication Tips, il podcast realizzato in collaborazione con UM, si è parlato di marketing e sostenibilità nel settore dell’energia con Valentina Villa, Marketing Director di Octopus Energy Italia. L’azienda punta a rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti, combinando convenienza economica ed esperienza utente avanzata grazie alla tecnologia Kraken, che ottimizza il servizio clienti garantendo velocità ed efficienza.

L’intelligenza artificiale gioca un ruolo chiave nell’ottimizzazione dei processi, ma senza perdere il contatto umano. L’azienda utilizza AI per analizzare dati e personalizzare l’esperienza del cliente, ma lascia la comunicazione finale a operatori interni, garantendo un servizio veloce e su misura. L’approccio è innovativo anche nella gestione delle campagne di marketing: Octopus Energy non segue un piano annuale, ma lavora su orizzonti temporali di due mesi per garantire reattività e flessibilità, adattandosi rapidamente alle esigenze del mercato.

Il team interno è un elemento centrale nella strategia dell’azienda. Non avvalendosi di agenzie esterne, è fondamentale avere collaboratori flessibili, curiosi e ottimisti, capaci di affrontare un ambiente in costante evoluzione. La cultura aziendale premia l’adattabilità e la velocità di esecuzione, riducendo la rigidità dei processi tradizionali.

La sostenibilità è il pilastro della visione di Octopus Energy. Non è solo un’opportunità di comunicazione, ma l’unica strada percorribile nel settore energetico. L’azienda enfatizza la trasparenza, evitando il greenwashing e fornendo informazioni corrette ai consumatori, anche quando le alternative sostenibili non sono ancora completamente disponibili. L’educazione del pubblico è una priorità, per aiutarlo a comprendere le dinamiche del settore e prendere decisioni informate.

Anche il ruolo dei social media viene affrontato con un approccio strategico e non convenzionale. Octopus Energy non segue un piano editoriale rigido, pubblicando solo contenuti di valore. L’apertura a piattaforme come TikTok è stata inizialmente osteggiata, ma riconoscere nuove tendenze e adattarsi fa parte della filosofia aziendale.

Per chi ricopre ruoli di leadership nel marketing, secondo Villa, è fondamentale leggere e informarsi costantemente, sviluppare un pensiero laterale e fare esperienza diretta sul campo. La comunicazione deve essere chiara, autentica e originale, anche in settori tradizionalmente percepiti come meno accattivanti. Come riferimento personale, ha citato Mara Maionchi per il suo stile diretto e innovativo, e ha consigliato la lettura di The Borrowed Letters di Gary Albert, un classico della scrittura persuasiva applicata al marketing.

L’episodio ha evidenziato come il successo di una strategia di marketing passi attraverso innovazione, agilità e autenticità. In un settore competitivo come quello energetico, la combinazione di tecnologia, trasparenza e customer experience può fare la differenza nel creare un rapporto di fiducia con il consumatore.

IL PODCAST



IL VIDEOPODCAST

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .