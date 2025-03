Benessere tra salute e sicurezza finanziaria: il percorso di NextEra

TNB Project – AZIMUT – BRANDVOICE | Paid program

Sono due i fenomeni che, da diversi anni, contraddistinguono il nostro Paese: la longevità e la denatalità. Due tematiche che nel ridefinire il tessuto sociale ed economico impongono a ciascuno di noi delle scelte ben definite per mantenere e garantire nel futuro un certo tenore e una certa qualità di vita.

Longevità e denatalità: due fenomeni in forte crescita

Negli anni in Italia abbiamo assistito a un progressivo allungamento della vita, un dato confermato anche dall’ultimo rapporto OCSE che colloca il paese al secondo posto in Europa per aspettativa di vita (83 anni nel 2023 secondo l’Istat). Ad avvallare questo quadro, già ben definito, c’è anche il dato sui centenari che, in Italia in un decennio (2014 – 2024), è cresciuto di oltre il 30% arrivando a superare le 22.500 persone, sempre secondo l’Istituto Nazionale di Statistica.

La longevità però non è solo un fattore genetico, diverse ricerche hanno dimostrato che l’80% dipenda in realtà dallo stile di vita notevolmente migliorato rispetto al passato. Questo però non è il solo elemento in controtendenza rispetto a prima perché oggi assistiamo anche al fenomeno della denatalità. In un anno (2023 – 2022) l’Istat ha stimato un calo delle nascite di 13.000 unità, per un totale dal 2008 del -35%.

Longevità e denatalità hanno un impatto rilevante sulla tenuta del sistema Paese. Secondo le rilevazioni della Ragioneria Generale dello Stato la spesa pensionistica nel 2023 è cresciuta rispetto al 2022 del 7,4%, attestandosi al 15,3% del PIL, uno dei più elevati d’Europa passando, negli ultimi cinque anni, da 268 a 319 miliardi di euro (+19%).

Benessere: l’equilibrio tra salute e sicurezza finanziaria

Questi cambiamenti impongono a ognuno di noi decisioni mirate per conservare e assicurare in futuro un livello di benessere e uno standard di vita adeguato.

Il benessere è oggi un pilastro essenziale nella vita di ciascuno che richiede un percorso ben pianificato e personalizzato nella gestione dei propri risparmi. È fondamentale infatti mantenere non solo una buona salute fisica e mentale, ma anche attenersi a strategie di investimento personalizzate e di medio lungo termine che possano garantire una qualità di vita ottimale in ogni fase del proprio ciclo di vita.

Al benessere psicofisico si accompagna quindi quello economico. Due sfere sempre più sovrapposte in cui la finanza gioca un ruolo chiave nel migliorare la qualità della vita delle persone, tramite la previdenza, i fondi tematici, l’educazione finanziaria e asset allocation efficienti.

NextEra: la nuova era del tuo benessere

È in questo contesto che TNB Project – Azimut, progetto che si svilupperà attraverso lo spin off parziale della rete di consulenti finanziari in Italia del Gruppo Azimut e che promuove un nuovo approccio al private banking e al wealth management ispirato a indipendenza, agilità, innovazione digitale e forte orientamento verso le persone, ha progettato “NextEra – La nuova era del tuo benessere”, il roadshow che farà tappa nelle principali città italiane (scopri sul sito la tappa più vicina e iscriviti) per affrontare il concetto di benessere nelle due accezioni: psicofisico ed economico.

TNB Project – Azimut ha infatti strutturato NextEra come un percorso per scoprire attraverso pratiche innovative, come il biohacking, e approfondimenti a cura di esperti del settore, come docenti di finanza comportamentale, biohacker, agronomi, geopolitici, demografi, gestori finanziari, come raggiungere un benessere che sia davvero sostenibile nel tempo.

