Dalla passione per l’arte e il design alle filosofie orientali: chi è David Aquilani

Imprenditore e gallerista, David Aquilani è prima di tutto un artigiano del bello. Lo crea attraverso Arkiroma, polo di alto design dedicato alla progettazione di finestre, e lo tratteggia anche nella sua galleria d’arte Aquilani & Sons in Piazza di Spagna a Roma.

La storia di David Aquilani

Nato in una famiglia con profonde radici nel mondo della lavorazione del legno, la sua storia professionale inizia a Vetralla, piccolo borgo in provincia di Viterbo dove i suoi nonni e bisnonni avevano costruito una solida reputazione come falegnami e produttori di arredi in legno.

“Già da ragazzo ero curioso, attratto dall’azienda di famiglia e dall’idea di lavorare con il cliente finale, piuttosto che con gli intermediari. Costruire rapporti umani profondi è sempre stata una vocazione”, spiega. Questo approccio diretto, basato sull’ascolto e sulla comprensione delle esigenze del cliente, rimane oggi un pilastro della sua filosofia, di vita e professionale. Una filosofia che si fonda anche su un legame quasi viscerale con il legno, elemento cardine della sua formazione e della sua estetica. “La mia conoscenza del legno non deriva dall’aver assimilato nozioni, ma da un’immersione diretta nella materia prima. Nel tempo ho imparato a riconoscere le sfumature dei legnami, a osservare le peculiarità delle essenze e a coglierne tutto il loro potenziale”.

Arkiroma

Dopo essersi trasferito a Roma circa 15 anni fa, Aquilani fonda Finestre e Design, marchio che unisce la funzionalità dei serramenti a un design raffinato, espressione di un preciso senso del bello fondato sull’unicità. Ma il vero punto di svolta arriva con la nascita di Arkiroma, uno showroom multidisciplinare che ridefinisce il concetto di spazio espositivo. “Arkiroma non è un semplice negozio di finestre, ma un luogo dove il cliente può immergersi in un percorso emotivo, circondato da opere d’arte, installazioni fotografiche e soluzioni d’arredo progettate su misura”, spiega.

Una realtà, quella di Arkiroma, che unisce le grandi passioni di Aquilani in uno spazio eclettico e sfaccettato. Del resto, per Aquilani la bellezza non è un concetto monodimensionale: “La bellezza è fatta di vasi comunicanti. Attraverso Arkiroma, metto in relazione il mio settore con altri mondi, creando un dialogo tra arte, design e architettura”. Questo approccio interdisciplinare consente ad Arkiroma di offrire non solo serramenti, ma anche un servizio integrato che comprende la progettazione di interni, opere d’arte e pezzi di design esclusivi.

La passione per l’arte orientale

Parallelamente al percorso imprenditoriale, David Aquilani coltiva una passione per l’arte orientale, iniziando a collezionare opere che provengono dall’Asia. Nasce così la galleria d’arte Aquilani & Sons, situata a Piazza di Spagna. Un tributo alla fascinazione per le filosofie orientali, di cui diventa studioso. “La galleria è nata dalla mia ricerca di valore e significato nei simboli. Sono sempre stato attratto dal mondo spirituale e dalle tradizioni orientali, che mi hanno insegnato a guardare oltre la materialità delle cose”, afferma. La sua collezione include opere legate alle tradizioni buddhiste e induiste, selezionate con cura per il loro valore simbolico e la loro bellezza intrinseca.

Ma questo interesse per la spiritualità non è limitato all’arte. “Molto di quello che faccio oggi viene dall’aver imparato a vedere il significato dietro le cose, a trovare un’anima anche nei materiali, proprio come il legno,” aggiunge. Un approccio alla spiritualità che si riflette anche nel suo approccio alla leadership, dove l’ascolto attivo è un elemento fondamentale. “L’ascolto è una qualità rara, ma essenziale. Se si ascolta profondamente, si capisce anche tutto ciò che non viene detto, ciò che è molto sottile”.

Sostenibilità

Questa visione animista si esprime anche in un’attenta sensibilità per la sostenibilità, non solo ambientale ma anche sociale. “Credo che la sostenibilità sia un tema che accomuna tutti e dove tutti possono dare il proprio contributo. Da Arkiroma ogni elemento è pensato per essere non solo bello, ma anche rispettoso dell’ambiente, promuovendo un nuovo standard di eccellenza sostenibile”, spiega, annunciando che durante il 2025 si concentrerà su progetti che integrano soluzioni ecologiche e materiali innovativi. Una nuova avventura si apre quindi all’orizzonte: “Ogni giorno è un’opportunità per imparare qualcosa di nuovo, per migliorarsi e per creare relazioni autentiche attraverso quello che si fa. Questo è ciò che rende il mio lavoro un viaggio straordinario”.

