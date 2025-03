Generali supera le previsioni: utile di 3,8 miliardi e dividendo di 2,1 miliardi

Il gruppo Generali ha chiuso il 2024 con premi lordi in crescita del 14,9% per 95,2 miliardi, con una forte spinta dei segmenti vita (+19,2%) e danni (+7,7%), un risultato operativo record a 7,3 miliardi (+8,2%), guidato da tutti i segmenti di business.

I risultati

L’utile netto normalizzato è aumentato del 5,4%, raggiungendo i 3,8 miliardi, il livello più alto nella storia del gruppo. L’utile netto, invece, rimane sostanzialmente invariato a 3,7 miliardi, con una leggera flessione dello 0,6%. Il risultato operativo ha raggiunto un nuovo record, salendo a 7.295 milioni (+8,2%), grazie anche al contributo di asset & wealth management, che ha registrato una crescita del 22,6%. Questi risultati permettono di proporre un dividendo di 1,43 euro per azione, con un incremento dell’11,7%, pari a un’erogazione massima complessiva di 2.172 milioni. Il group ceo di Generali, Philippe Donnet, ha affermato: “Nel 2024 Generali ha raggiunto risultati eccellenti e ha portato a termine con successo il piano strategico ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, superando tutti i target finanziari. Questi risultati riflettono inoltre la nostra capacità di generare una crescita organica costante in ogni segmento attraverso le iniziative di management che abbiamo implementato, integrando al tempo stesso con successo le società acquisite. Il gruppo si trova oggi nella posizione più forte di sempre, come dimostrano il risultato operativo e l’utile netto normalizzato a livelli record: un traguardo che siamo riusciti a raggiungere grazie all’impegno e alla passione delle nostre persone e della nostra rete distributiva”.

Cosa prevede Generali

Nel triennio 2025-2027, il gruppo prevede un significativo aumento degli utili, stimato tra l’8% e il 10% annuo, supportato da una solida generazione di cassa e da flussi netti cumulativi superiori a 11 miliardi di euro. Inoltre, è previsto un incremento annuale del dividendo per azione del 10% e un programma di buyback azionari del valore di almeno 1,5 miliardi di euro. L’obiettivo è raggiungere 7 miliardi di euro di dividendi in tre anni, con un incremento del 30% rispetto al piano precedente.

“Proseguiamo nel percorso di trasformazione e diversificazione del gruppo in un leader globale integrato dell’assicurazione e dell’asset management e siamo ora pienamente focalizzati nell’accelerare il perseguimento dell’eccellenza”, ha detto Donnet. “Il nostro nuovo piano ‘Lifetime Partner 27: Driving Excellence’ porterà una forte crescita degli utili, una solida generazione di cassa e una maggiore remunerazione per gli azionisti, grazie all’ulteriore sviluppo dell’AI e dei dati che ci permetteranno di intercettare i bisogni dei clienti in continuo cambiamento e le opportunità derivanti dai trend emergenti”.

