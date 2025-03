Forbes Communication Tips: Generative AI e Leadership nel Marketing con Emanuela Pinna

Nel nuovo episodio di Forbes Communication Tips, il podcast realizzato in collaborazione con UM, si è parlato dell’impatto della Generative AI nel marketing e nel settore finanziario con Emanuela Pinna, Head of Marketing del gruppo Fibonacci. L’intelligenza artificiale generativa sta rivoluzionando il modo di lavorare, migliorando l’efficienza e lasciando più spazio alla strategia. Questo strumento permette di creare contenuti personalizzati, aggiornare costantemente la comunicazione aziendale e ridurre tempi e costi nella produzione di materiali multilingua.

I marketer devono prepararsi a questo cambiamento attraverso la formazione. Non si diventa esperti di Generative AI dall’oggi al domani: è fondamentale acquisire competenze, imparare a utilizzare i prompt in modo efficace ed evitare errori legati alla gestione dei dati sensibili. Collaborare con il reparto IT e compliance per definire linee guida chiare è essenziale, così come testare la tecnologia in progetti pilota prima di integrarla su larga scala.

Un altro elemento chiave è il team. Il modello di leadership di Pinna si basa sulla crescita delle persone e sulla capacità di mettersi in gioco. I leader devono avere una visione di lungo periodo, supportare il team e valorizzare il contributo di ciascun membro. L’approccio cambia anche con le nuove generazioni: Millennials e Gen Z hanno esigenze e aspettative diverse. I primi prediligono flessibilità e obiettivi chiari, mentre i secondi danno grande importanza agli ambienti di lavoro informali e all’uso di tecnologie avanzate. Comprendere queste dinamiche aiuta a motivare i talenti e a costruire team più affiatati.

La ricerca di collaboratori si basa su caratteristiche specifiche: determinazione, curiosità e la volontà di fare sempre un passo in più. Qualità che risultano fondamentali in un mercato in continua evoluzione. Il tema della leadership femminile è stato un altro punto centrale della conversazione. Il divario retributivo tra uomini e donne è ancora un problema concreto, soprattutto in Italia. Per superarlo, è necessario garantire equità nell’accesso alla formazione manageriale e creare percorsi di crescita professionale più inclusivi. Il cambiamento culturale deve coinvolgere non solo le HR, ma anche l’intero ecosistema aziendale.

Determinazione, coraggio e fiducia in sé stesse sono, secondo Pinna, le tre qualità che una donna deve avere per raggiungere il successo. Tra le figure che la ispirano ha citato Oprah Winfrey, icona di determinazione e leadership. Per chi desidera approfondire il tema della crescita professionale e dell’innovazione nel marketing, ha consigliato il libro Il gioco infinito di Simon Sinek, che insegna a sviluppare una mentalità orientata alla visione di lungo termine.

L’episodio ha messo in luce come la Generative AI, il lavoro di squadra e l’inclusione siano elementi centrali nella trasformazione del marketing moderno. La chiave del successo risiede nell’equilibrio tra tecnologia e competenze umane, per un futuro in cui innovazione e leadership vadano di pari passo.

IL PODCAST



IL VIDEOPODCAST

