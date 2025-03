La storia di Luis von Ahn, il miliardario del Guatemala che ha inventato il sistema Captcha e fondato Duolingo

Luis von Ahn conosce bene il valore dell’educazione per la crescita e lo sviluppo della persona. “Mia madre ha speso tutto il suo stipendio per la mia istruzione, quindi mi ha fondamentalmente dato un’istruzione da persona ricca, anche se non eravamo ricchi”, ha ricordato in un’intervista alla Abc. Oggi von Ahn non ha più problemi economici, eppure non si dimentica di essere stato cresciuto in Guatemala dalla mamma e dalla nonna. Proprio la madre aveva insistito perché imparasse l’inglese in una scuola di lingue privata. Von Ahn ha ricordato un altro momento importante della sua infanzia: “Pensavo che sarebbe tornata con un Nintendo, ma è tornata con un computer. Era un Commodore 64 e io ero piuttosto arrabbiato. Immagino che mi abbia cambiato la vita. Ringrazio Dio che l’abbia fatto”.

La tecnologia e l’apprendimento delle lingue sono gli architravi su cui von Ahn ha costruito la sua idea imprenditoriale da 748 milioni di dollari di ricavi nel 2024 e un ebitda quasi al 26%. Numeri che gli permettono, secondo le stime di Forbes, di avere un patrimonio da oltre 1 miliardo di dollari.

La storia di Luis von Ahn

L’infanzia di Luis von Ahn è trascorsa in Guatemala ed è passata anche attraverso momenti complicati. La situazione politica del paese era instabile e le due donne di casa, mamma medico e nonna, si ritrovarono da sole a cercare di far crescere il giovane nella maniera migliore possibile. Il supporto economico per la sua educazione era totale e Luis ci mise talento e impegno per far fruttare gli sforzi della famiglia. Così, racconta ancora la Abc, i risultati eccellenti in matematica e informatica gli permisero di essere reclutato dalla Duke University a 18 anni.

Nel 1996 von Ahn lasciò così il Guatemala per andare negli Stati Uniti a studiare matematica. Prima la laurea, poi la Carnegie Mellon University di Pittsburgh per il dottorato. La mente brillante e il talento creativo lo portarono rapidamente a seguire lo sviluppo digitale di un sistema che ancora oggi è usato da miliardi di persone in tutto il mondo: Von Ahn è tra i co-fondatori del sistema di verifica Captcha che distingue gli umani dai robot online. Il progetto è diventato un’azienda chiamata reCaptcha che con Ahn ha venduto a Google nel 2009 per una cifra non rivelata, ma che indiscrezioni reputano intorno ai 15 milioni di dollari.

La fondazione di Duolingo

A distanza di un paio di anni da quella operazione von Ahn, mentre era professore di matematica alla Carnegie Mellon, sentì di voler costruire qualcosa che tutti, indipendentemente dalla classe socioeconomica, potessero trovare utile. Il dubbio, condiviso con uno studente di dottorato originario della Svizzera di nome Severin Hacker, era tra sviluppare un’app per insegnare matematica e una per l’inglese. Alla fine la scelta ricadde sulla seconda opzione: “Nessuno di noi è madrelingua inglese. L’inglese ha cambiato le nostre vite e, nella maggior parte dei paesi del mondo, conoscerlo può aumentare significativamente il potenziale di reddito. È incredibile che lo stesso sistema per imparare una lingua venga utilizzato da alcune delle persone più povere del mondo e da alcune delle persone più ricche del mondo, quindi ne sono molto orgoglioso”, ha detto von Ahn alla Abc.

Anche il mercato ha riconosciuto la bontà dell’idea di von Ahn, battezzata Duolingo. La società è quotata in Borsa dal 2022 e oggi la sua capitalizzazione è di quasi 13 miliardi di dollari. Nel 2024 41 milioni di persone erano attive quotidianamente sull’app. Con 99 milioni di download, la sua è anche l’app educativa più scaricata nella storia dell’App Store di Apple.

