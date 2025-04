Prevenzione Frodi nell’e-commerce: come la Fabrick payment orchestra protegge aziende e consumatori

BRANDVOICE – PAID PROGRAM – FABRICK

Nel panorama in evoluzione dei pagamenti digitali, la Fabrick payment orchestra emerge come una soluzione strategica che ha come obiettivo quello di massimizzare le vendite online, riducendo i costi e offrendo il miglior customer journey possible, senza frizioni e in completa sicurezza. Uno degli aspetti centrali delle piattaforme di orchestrazione è quello legato all’ottimizzazione dei flussi di pagamento su più provider. Tramite motori di smart routing, basati sull’intelligenza artificale, ogni fase della transazione può essere indirizzata automaticamente verso il percorso più efficiente.

Ecco i principali vantaggi che la payment orchestra offre alle aziende:

Automazione dei processi: aumenta l’efficienza, semplificando le attività aziendali, riducendo gli errori e la dipendenza da interventi manuali. Ottimizzazione dei costi: integra diversi metodi di pagamento, riducendo la necessità di più piattaforme e abbattendo i costi di gestione, grazie anche al monitoraggio in tempo reale delle transazioni. Prevenzione frodi: integra strumenti per l’analisi del rischio delle transazioni, garantendo così la sicurezza dei pagamenti e la protezione degli esercenti e dei loro clienti. Controllo completo: offre un monitoraggio completo delle transazioni, migliorando la visibilità, ottimizzando la gestione finanziaria e riducendo i rischi legati agli errori nella gestione dei pagamenti.

Il sistema di prevenzione frodi

Le perdite causate dalle frodi online sono destinate a crescere, raggiungendo 91 miliardi di dollari entro il 2028. Con il crescente rischio di frodi online, quindi,diventa sempre più impellente per le aziende che operano nel panorama dell’ecommerce dotarsi di strumenti e soluzioni per contrastare questo fenomeno.

Nonostante l’evoluzione continua delle tecnologie di sicurezza, le frodi informatiche continuano a rappresentare una minaccia crescente per la fiducia dei consumatori e la stabilità economica delle imprese. Il fatto che nel 2022 più di due terzi dei commercianti in Paesi come Canada, Australia, Inghilterra e Germania abbiano registrato un aumento degli attacchi fraudolenti, indica chiaramente una tendenza preoccupante che non può essere ignorata.

Le soluzioni

Tra i servizi offerti dalla Fabrick payment orchestration rientrano anche quelli di sicurezza e prevenzione frodi perfettamente integrabili nella piattaforma. Le soluzioni di analisi delle transazioni e di prevenzione frodi proposte da Fabrick, in particolare attraverso l’uso di algoritmi avanzati e analisi in tempo reale delle transazioni, non solo affrontano la sfida di ridurre le frodi online, ma la sconfiggono sul campo. L’integrazione di protocolli come la Strong Customer Authentication (SCA) introdotta dalla normativa europea PSD2 ha fatto un passo importante nella protezione contro le frodi, ma ha anche introdotto nuove sfide in termini di esperienza utente, riducendo i tassi di conversione. Le esenzioni al processo di SCA, come quelle applicabili alle transazioni a basso rischio o a basso valore, sono fondamentali per ridurre il freno che la sicurezza può esercitare sull’efficienza del processo di pagamento.

Ottimizzare la gestione delle esenzioni

La chiave per risolvere questa contraddizione risiede nella capacità di ottimizzare la gestione delle esenzioni, in modo da garantire la sicurezza senza compromettere la fluidità dell’esperienza di acquisto. La Transaction Risk Analysis (TRA), che consente di monitorare i rischi in tempo reale, rappresenta il cuore di una gestione efficace e precisa delle transazioni, permettendo di applicare esenzioni in modo strategico. Con soluzioni come Advice di Fabrick, in grado di analizzare e gestire automaticamente le transazioni idonee per l’esenzione, le aziende possono aumentare significativamente il tasso di conversione, minimizzando al contempo il rischio di frode.

Il mercato della prevenzione frodi

In un contesto in cui il mercato globale della prevenzione frodi è destinato a superare i 100 miliardi di dollari entro il 2027, la capacità di investire in strumenti di prevenzione innovativi, come quelli offerti da Fabrick, si conferma un vantaggio competitivo cruciale. Non solo per proteggere le aziende da perdite economiche dirette, ma anche per migliorare l’esperienza del cliente, che diventa sempre più esigente in termini di sicurezza e semplicità nelle transazioni online.

